Loại rau dân dã là "vua" của kẽm, người bị gút vẫn ăn thoải mái được
15/05/2026 22:31 GMT +7
Ngọn su su là thực phẩm ít purin, chứa nhiều kẽm và dưỡng chất tốt cho sức khỏe giúp người bị gút ăn thoải mái. Tìm hiểu các món ăn ngon từ ngọn su su và cách chế biến đơn giản.
Ngọn su su - loại rau chứa hàm lượng kẽm cao
Thầy thuốc Đông y người Hồng Kông (Trung Quốc) Mã Kỳ Kiệt khuyến nghị mọi người nên ăn nhiều ngọn su su vì loại rau này chứa dồi dào vitamin A, B1, B2 và nhiều khoáng chất như kali, canxi, magie, phốt pho, sắt, kẽm.
Bên cạnh đó, ngọn su su có hàm lượng chất xơ cao, calo cực thấp và không có cholesterol. Ông Mã cho biết: "Đang vào mùa xuân hè, ăn nhiều cũng không sao. Đây là thực phẩm ít purin, người bị gút ăn hoàn toàn không có vấn đề".
Ông Mã Kỳ Kiệt chỉ ra rằng loại rau này đi vào kinh tỳ vị và phế kinh, "có thể thanh nhiệt phổi, kiện tỳ khai vị, sơ can giảm ho, giảm nhẹ các triệu chứng cảm mạo nhiệt như khô họng, ho nhiều đờm, đau đầu. Do cơ thể người không tự sản sinh kẽm mà phải hấp thu qua thực phẩm, trong khi ngọn su su có hàm lượng kẽm rất cao - kẽm giúp duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, giảm mức độ viêm nhiễm và hỗ trợ tăng trưởng, phát triển".
Do ngọn su su là một trong số ít loại rau không cần dùng thuốc trừ sâu và có sức sống mạnh mẽ, có thể phát triển tốt ngoài tự nhiên. Theo kinh nghiệm của các bà nội trợ, khi mua, có thể kiểm tra độ tươi non bằng cách bẻ thử phần "râu" - thẳng là non, quá xoăn là già. Do ngọn su su không để được lâu, qua đêm dễ bị già, nên tốt nhất hãy dùng khi còn tươi.
Món ngon với ngọn su su
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