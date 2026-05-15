Cá này giàu DHA, omega 3 và omega 6, rẻ bằng nửa cá hồi, nuôi nhiều tại Việt Nam, bán là hết veo

Nuôi cá tầm, cá hồi trên núi, áp dụng công nghệ mới ít phải thay nước, tiết kiệm thức ăn

Giá cá hồi trên thị trường hiện nay

Cá hồi là loại thực phẩm siêu dinh dưỡng, nguồn hàng cũng tương đối dồi dào, không hề khó tìm kiếm, tuy nhiên hiện nay trên thị trường, giá bán của loại thực phẩm này luôn trong top cao.

Cụ thể, khảo sát tại nhiều siêu thị hiện nay, cá hồi phi lê tươi đang có giá khoảng 450.000 - 600.000 đồng/kg. Cá hồi nguyên con có giá khoảng 320.000đ - 450.000 đồng/kg. Đầu cá hồi có giá rẻ hơn từ 50.000 - 80.000 đồng/kg. Lườn cá hồi có giá dao động từ 130.000đ/kg. Sashimi cá hồi đóng khay thường có giá từ 158.000 - 395.000 đồng/500g. Tuy nhiên giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng.

Loại cá giàu omega 3 và omega 6, giá thành rẻ chỉ bằng nửa cá hồi, được nuôi nhiều tại Việt Nam

So với cá hồi đắt đỏ, hiện nay nhiều bà nội trợ thông minh có thể thay thế bằng các loại cá khác mà vẫn đảm bảo bữa ăn đủ dưỡng chất, giàu canxi cho gia đình. Cá tầm có thể là lựa chọn hấp dẫn hiện nay.

Tại Việt Nam, chỉ duy nhất Sa Pa và Lâm Đồng là đủ điều kiện khí hậu để nuôi loại cá tầm này do được thiên nhiên ưu ái, thời tiết phù hợp. Trên thị trường hiện nay, giá cá tầm hiện đang dao động phổ biến từ 230.000 – 390.000 đồng/kg. Cụ thể Cá tầm tươi sống loại 1,5 – 2,5kg/con có giá từ 290.000 - 350.000đ/kg. Cá tầm size lớn loại 2,5 - 4kg/con thường có giá từ 340.000 - 390.000đ/kg. Cá tầm làm sẵn, cắt khúc có giá khoảng 420.000 - 490.000đ/kg.Cá tầm đông lạnh rẻ hơn, có giá khoảng 220.000đ/kg. Giá bán có thể thay đổi tùy thuộc vào thời điểm và địa điểm mua hàng.

Loại cá này thịt trắng dai, vị béo ngậy, có thành phần dinh dưỡng cao, dễ hấp thu và dễ tiêu hóa, là nguồn cung cấp DHA cho trẻ em và phụ nữ mang thai. Hàm lượng DHA trong 100 gam thịt cá là khoảng 0,54 gam. Ngoài hàm lượng DHA thì cá tầm còn chứa nhiều vitamin A, phốt pho, selen và vitamin B6, B12, đặc biệt là omega 3 và omega 6. Điểm đặc biệt nhất là xương cá tầm hoàn toàn có thể ăn được vì được cấu tạo từ sụn. Vì thế, dùng loại cá này làm nguyên liệu chế biến món ăn thì gần như không bỏ đi bộ phận nào của cá. Ngoài ra, sụn cá tầm còn được sử dụng để bào chế ra các loại thuốc có lợi cho xương khớp, giúp phát triển chiều cao của trẻ em và phục hồi các khớp xương của người già. Sụn của loại cá này giàu canxi, rất tốt cho sự phát triển chiều cao của trẻ cũng như có lợi cho khớp của tất cả mọi người, đặc biệt là người lớn tuổi.