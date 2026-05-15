Lá của cây này tưởng chỉ bỏ đi ai ngờ là thuốc quý hỗ trợ dưỡng gan, thải độc gan

Gan là cơ quan đảm nhiệm vai trò chuyển hóa, xử lý độc chất và điều hòa nhiều hoạt động sinh học trong cơ thể.

Lá ớt có nhiều hoạt tính hỗ trợ dưỡng gan, thải độc gan.

Theo các nghiên cứu y khoa hiện đại, stress oxy hóa và phản ứng viêm kéo dài là hai cơ chế chính gây tổn thương tế bào gan, đặc biệt trong gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc tổn thương gan do thuốc.

Vì vậy, những thực phẩm giàu polyphenol, flavonoid và chất chống oxy hóa ngày càng được chú ý trong hỗ trợ bảo vệ gan.

Lá ớt chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid, polyphenol, carotenoid và vitamin C. Đây là những hoạt chất có khả năng trung hòa gốc tự do và giảm stress oxy hóa.

Dù số lượng nghiên cứu trực tiếp về lá ớt còn hạn chế, các nghiên cứu trên nhiều loại lá thực vật giàu polyphenol cho thấy nhóm hợp chất này có liên quan đến tác dụng bảo vệ gan thông qua cơ chế chống oxy hóa và giảm tổn thương màng tế bào gan.

Từ góc độ dinh dưỡng, lá ớt còn chứa chlorophyll và vitamin C - hai thành phần liên quan đến quá trình chống oxy hóa và hỗ trợ miễn dịch.

Sử dụng lá ớt như rau xanh trong khẩu phần ăn có thể góp phần bổ sung chất chống oxy hóa tự nhiên cho cơ thể, từ đó hỗ trợ gan giảm gánh nặng chuyển hóa.

Lá ớt có vị cay, đắng nhẹ, với nhiều công dụng đối với sức khỏe. Với nguyên liệu là lá ớt cùng chút biến tấu nho nhỏ bạn đã có ngay tô canh nóng hổi, thơm ngon lại thanh mát, bổ dưỡng. Đây là món canh tôm lá ớt.

Trong thực tế, lá ớt thường được dùng để nấu canh, luộc hoặc đun nước uống cùng vài lát gừng.

Một lưu ý quan trọng khác là không nên lạm dụng các chiết xuất từ lá ớt trong thời gian dài. Lá của các cây họ cà có thể chứa alkaloid tự nhiên. Nếu dùng quá nhiều hoặc không rõ nguồn gốc, nguy cơ kích ứng tiêu hóa hoặc ảnh hưởng gan vẫn có thể xảy ra ở người nhạy cảm.

Người mắc bệnh gan mạn tính, viêm loét dạ dày hoặc phụ nữ mang thai nên thận trọng khi sử dụng các loại nước lá cây dân gian thường xuyên. Đặc biệt, không nên dùng lá ớt để thay thế thuốc điều trị bệnh gan.

Để hỗ trợ gan khỏe mạnh bền vững, yếu tố quan trọng nhất vẫn là hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, chất xơ và thực phẩm chống oxy hóa tự nhiên.