Loại quả xưa chỉ bỏ đi nay được biến tấu thành món đặc sản lạ miệng, nhiều tác dụng với sức khỏe

Hương vị lạ từ hạt của quả cau cảnh

Không giống những cây cau truyền thống thường trồng để lấy quả ăn trầu, cau kiểng (hay còn gọi là cau cảnh) vốn là loài cây trồng chủ yếu để trang trí, làm đẹp sân vườn, công viên hay cổng nhà. Cau cảnh có chiều cao trung bình khoảng từ 70cm đến 2m. Cây mọc thành bụi, thân vươn thẳng, lớn ở gốc và nhỏ dần lên ngọn.

Cây này thường được trồng để làm cảnh.

Khác với cây cau thường có hoa trắng quả xanh và lớn, cây cau kiểng khó ra hoa hơn, một năm nở được 1-2 lần. Hoa cau cảnh có mùi thơm ngát, từng chùm vàng. Cau cảnh ra quả quanh năm. Quả cau cảnh khá nhỏ, tròn. Quả cau cảnh khi mới ra có màu xanh, khi già sẽ chuyển sang màu vàng hoặc đỏ.

Quả cau cảnh thường không được chú ý vì mọi người đều nghĩ loại quả này chỉ để "làm cảnh" chứ không ăn được. Vì vậy, mọi người thường để quả cau cảnh chín rụng rồi vứt đi. Nhưng ít ai biết rằng, quả cau cảnh có phần hạt của nó chứa hương vị lạ miệng, thậm chí còn được chế biến nên một món đặc sản độc đáo, đó là mứt cau cảnh, bán giá cao vẫn đắt hàng.

Dạo một vòng chợ mạng, chỉ cần gõ từ khóa mứt cau cảnh là có thể thấy vô số địa chỉ rao bán. Giá của loại mứt này dao động từ 100.000 – 200.000 đồng/kg, song không phải lúc nào cũng có hàng. Vì thế, khách hàng có thể phải đặt trước và đợi nhận hàng. Bởi nguyên liệu phụ thuộc vào mùa, công đoạn làm lại khá cầu kỳ, đòi hỏi thời tiết thuận lợi để phơi nắng cho mứt dẻo ngon đúng chuẩn.

Mứt hạt cau cảnh dẻo ngon chuẩn vị.

Hạt cau có nhiều tác dụng đối với sức khỏe

Ngăn ngừa thiếu máu: Ít ai biết rằng quả cau còn có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu. Trong vài năm gần đây, cau được sử dụng như một vị thuốc dân gian giúp thúc đẩy lưu thông máu, cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt hữu ích đối với phụ nữ mang thai.

Giảm đau răng, khử mùi hôi miệng: Các hoạt chất trong hạt cau có tác dụng ức chế vi khuẩn gây hại trong khoang miệng, đồng thời giúp loại bỏ mảng bám trên răng. Nhờ đó, cau góp phần phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh răng miệng như đau răng, hôi miệng, viêm lợi… giúp hơi thở thơm mát và răng luôn chắc khỏe.

Cau cảnh giờ được dùng làm mứt (Ảnh: Nông thôn Việt).

Tẩy giun, khử sán hiệu quả: Hạt cau từ lâu đã được biết đến với công dụng diệt trừ ký sinh trùng đường ruột. Các nghiên cứu cho thấy cau có khả năng giúp loại bỏ nhiều loại giun sán, trong đó có giun đũa và sán dây, đồng thời ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng đường ruột.

Hỗ trợ tiêu hóa: Không chỉ tẩy giun, hạt cau còn có tác dụng cải thiện hệ tiêu hóa. Việc sử dụng cau đúng cách có thể giúp giảm các triệu chứng như khó tiêu, tiêu chảy, kiết lỵ hoặc đau dạ dày, nhờ khả năng kích thích hoạt động của dạ dày và ruột.

Giảm cảm giác buồn nôn: Một công dụng thú vị khác của hạt cau là giúp ngăn ngừa cơn buồn nôn. Nhai một ít hạt cau trước khi di chuyển bằng tàu xe có thể giúp giảm đáng kể cảm giác say xe, nôn mửa.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường: Trong hạt cau có chứa arecoline, hoạt chất có khả năng điều hòa lượng đường trong máu, từ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường. Ngoài ra, cau còn giúp tăng tiết nước bọt, cải thiện tình trạng khô miệng thường gặp ở người mắc bệnh này.

Lưu ý khi ăn: Khi ăn mứt hạt cau cảnh, bạn nên ăn với lượng vừa phải, không nên ăn quá nhiều, đặc biệt là những người có vấn đề về tiểu đường, béo phì, hay đường huyết cao. Bên cạnh đó, cần tránh ăn cho trẻ nhỏ và phụ nữ có thai, phụ nữ sau sinh, những người cơ thể hư nhược hoặc bị sa dạ dày, thoát vị các cơ quan tiêu hóa.

Cách bảo quản: Khi mứt nguội hẳn, cho vào hũ, lọ thủy tinh hoặc túi nilon cột kín. Cất giữ ở nơi khô ráo, tránh nhiệt độ cao. Không để trong ngăn mát tủ lạnh, vì có thể làm hỏng mứt và khiến mứt bị chảy nước. Để tránh kiến bu, bạn có thể cho vài cọng nguyệt quế, đinh hương hoặc vỏ quýt vào trong lọ mứt.