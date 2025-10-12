Loại quả thơm lừng này không ngờ là “kho dinh dưỡng” cực tốt cho sức khỏe, bán đầy chợ việt

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ enzyme bromelain

Lợi ích nổi bật nhất của dứa chính là khả năng hỗ trợ tiêu hóa. Dứa là nguồn cung cấp dồi dào enzyme Bromelain – một loại enzyme protease có khả năng phân hủy protein thành các axit amin nhỏ, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu. Bromelain hoạt động như một chất xúc tác tiêu hóa, đặc biệt hữu ích cho những người có vấn đề về tiêu hóa hoặc suy tuyến tụy. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ trong dứa còn giúp ngăn ngừa táo bón.

Tăng cường hệ miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C cao

Dứa là một nguồn Vitamin C dồi dào, đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố hệ thống miễn dịch của cơ thể. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương của các gốc tự do, đồng thời hỗ trợ sản xuất các tế bào bạch cầu, từ đó giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh nhiễm khuẩn, virus và cảm cúm.

Chống viêm mạnh mẽ, giảm đau nhức xương khớp

Bromelain không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn có đặc tính kháng viêm và giảm đau cực kỳ hiệu quả. Hoạt chất này được chứng minh là giúp giảm các triệu chứng viêm nhiễm cấp tính, đặc biệt là giảm đau khớp đối với người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp hoặc viêm xương khớp. Dứa cũng giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sau chấn thuật hoặc chấn thương.

Giàu chất chống oxy hóa, giảm nguy cơ ung thư

Dứa chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như Vitamin C, Beta-Carotene và các Flavonoid. Những chất này giúp trung hòa các gốc tự do có hại, làm chậm quá trình tổn thương tế bào và quá trình lão hóa. Việc tiêu thụ dứa thường xuyên là một cách tự nhiên để bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ hình thành và phát triển của các khối u ác tính, phòng ngừa ung thư vú, da và ruột.

Cải thiện sức khỏe tim mạch và ổn định huyết áp

Hàm lượng Kali trong dứa rất cao, là một khoáng chất quan trọng giúp điều chỉnh và duy trì huyết áp ổn định. Kali giúp giãn mạch máu, giảm căng thẳng lên hệ tim mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đông máu, xơ vữa động mạch và đột quỵ. Thêm dứa vào chế độ ăn là một cách đơn giản để chăm sóc trái tim khỏe mạnh.

Giúp xương chắc khỏe nhờ mangan

Dứa là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu Mangan nhất. Mangan là khoáng chất vi lượng thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và củng cố cấu trúc xương cũng như các mô liên kết. Bổ sung dứa giúp duy trì mật độ xương, hỗ trợ ngăn ngừa loãng xương, đặc biệt quan trọng đối với người lớn tuổi.

Tăng cường thị lực và sức khỏe đôi mắt

Nhờ chứa hàm lượng lớn các chất chống oxy hóa và Vitamin A (dưới dạng Beta-Carotene), dứa được chứng minh là có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD) – một trong những nguyên nhân chính gây mất thị lực ở người già. Thường xuyên ăn dứa sẽ góp phần bảo vệ và tăng cường thị lực.