Mỗi ngày uống một ly nước dừa, điều này sẽ xảy ra với cơ thể, lưu ý khi uống thứ nước này

Mỗi ngày uống một ly nước dừa có tốt không?

Nước dừa tươi là loại đồ uống nhiệt đới phổ biến. Nước dừa tươi có nhiều lợi ích cho sức khỏe ngoài hương vị tuyệt vời và khả năng cung cấp nước tự nhiên.

Uống nước dừa hàng ngày cơ thể bạn sẽ nhận được những tác dụng sau:

Giải độc cơ thể

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế cho biết, nước dừa cung cấp nước tự nhiên và là thức uống giải độc tuyệt vời nhờ hàm lượng chất điện giải cao.

Nó có đặc tính lợi tiểu, giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể bằng cách thúc đẩy quá trình đi tiểu lành mạnh. Điều này có thể giúp thận loại bỏ chất thải và hỗ trợ chức năng tổng thể của các cơ quan.

Các chất chống oxy hóa trong nước dừa có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa ở gan, hỗ trợ giải độc. Uống nước dừa vào buổi sáng đảm bảo rằng cơ thể loại bỏ tạp chất, giúp cảm thấy sảng khoái và nhẹ nhõm suốt cả ngày.

Nước dừa là thức uống giàu năng lượng tốt cho sức khoẻ

Tốt cho da

Nước dừa cũng được biết đến với những lợi ích cho da. Các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất trong nước dừa có thể cải thiện độ ẩm của da và làm giảm các dấu hiệu lão hóa.

Nó giúp phục hồi các tế bào da, chống mụn trứng cá và thúc đẩy tông màu da sáng. Uống nước dừa khi bụng đói giúp da được ngậm nước và cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, mang lại vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ.

Cải thiện tình trạng da bị cháy nắng

Khi bạn bị cháy nắng, hãy thoa nước dừa lên da, những dưỡng chất tự nhiên sẽ giúp làm dịu cảm giác đau rát, giảm viêm và kích thích phục hồi lớp da đang bị tổn thương. Bạn cũng có thể thoa nước dừa tươi lên vùng da bị cháy nắng và giữ nguyên trong 20 phút rồi rửa sạch. Chỉ với một cách làm đơn giản như vậy, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả làm dịu da đáng kinh ngạc.

Lưu ý: Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ nhất thời, bạn nên tập thói quen bôi kem chống nắng và sử dụng các đồ bảo vệ da cẩn thận dưới ánh nắng mặt trời để phòng tránh nguy cơ bị cháy nắng ngay từ đầu.

Duy trì sự cân bằng chất lỏng

Nước dừa là nguồn cung cấp chất điện giải tự nhiên giúp bù nước và cân bằng điện giải. Sau một đêm dài, cơ thể có thể bị mất nước khi ngủ và bắt đầu ngày mới bằng nước dừa giúp bù nước, bổ sung lượng nước đã mất.

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải như kali, natri và magie, giúp cơ thể đủ nước và duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp. Duy trì đủ nước vào buổi sáng có thể cải thiện mức năng lượng, tăng cường chức năng não và tốt cho làn da.

Giúp giảm cân

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn trang Times of India cho biết, uống nước dừa, đặc biệt là vào buổi sáng khi bụng đói, có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân bằng cách thúc đẩy quá trình hydrat hóa, tăng cường trao đổi chất và ổn định mức điện giải.

Uống nước dừa, đặc biệt là vào buổi sáng, có thể hỗ trợ quá trình giảm cân nhờ các lợi ích như ít calo, tăng cường trao đổi chất, tạo cảm giác no và cân bằng điện giải. Nó có tác dụng cung cấp nước tự nhiên và có thể kiềm chế cơn thèm ăn không cần thiết bằng cách giúp lâu hơn.

Ngoài ra, hàm lượng kali cao trong nước dừa giúp cân bằng chất điện giải trong cơ thể, hỗ trợ quá trình trao đổi chất lành mạnh. Uống nước dừa khi bụng đói giúp tránh ăn quá nhiều, giảm lượng calo tiêu thụ.

Lưu ý khi uống nước dừa

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BS.Nguyễn Thị Nhung cho biết, có thể nói rằng, nước dừa rất tốt cho sức khỏe nhưng không vì thế mà bạn có thể lạm dụng loại thức uống này. Nếu uống nước dừa sai thời điểm sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe như khó tiêu hay đầy bụng. Vì vậy, để phát huy tối đa công dụng, bạn cần tránh dùng nước dừa vào những thời điểm sau:

Hạn chế uống nước dừa sau khi đi nắng hoặc hoạt động thể chất: Có thể làm tăng nguy cơ trúng gió, mệt mỏi hơn.

Tránh uống buổi tối: Nếu uống nước dừa vào thời điểm này bạn sẽ dễ bị khó tiêu và đầy bụng.

Không uống nước dừa khi đang bị tiêu chảy hoặc sức khỏe yếu: Có thể khiến bạn bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc khiến cho các triệu chứng khi đang mệt mỏi trở nên nghiêm trọng hơn.

Nên uống nước dừa khoảng 3 - 4 lần/tuần để da được bổ sung đủ dưỡng chất đầy đủ. Ngoài ra, bạn chỉ nên uống 1 quả/lần để phòng cơ thể phải hấp thụ quá nhiều đường tự nhiên, gây tăng cân.








