Nông thôn Tây Bắc: Hội Nông dân dốc sức xây dựng nông thôn mới
10/10/2025 10:38 GMT +7
Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
Trang bị kiến thức xây dựng nông thôn mới cho nông dân Sơn La
Trong 3 ngày (từ 9 – 11/10), Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức lớp tập huấn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho hơn 100 học viên là Chi hội trưởng, Phó Chi hội trưởng các chi hội nông dân đến từ 12 huyện, thành phố.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở – những người trực tiếp tuyên truyền, vận động nông dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt nhiều nội dung quan trọng như: hướng dẫn tổ chức và hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong nông nghiệp;
Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và hỗ trợ nông dân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị nông sản và xây dựng sản phẩm OCOP.
Điểm nổi bật của lớp học là phương pháp truyền đạt theo hướng mở, kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới.
Thông qua đó, mỗi cán bộ hội nông dân sẽ trở thành “hạt nhân” lan tỏa tinh thần đổi mới, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với người dân.
Qua lớp tập huấn không chỉ giúp đội ngũ cán bộ hội nâng cao năng lực mà còn góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của nông dân trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Từ sự chung sức, đồng lòng ấy, diện mạo nông thôn Sơn La ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, từng bước hiện thực hóa mục tiêu “nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” ở vùng đất Tây Bắc.
