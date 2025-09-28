Loại hạt được xem là "thuốc ngủ tự nhiên": Giúp tim khỏe, ngừa ung thư

Hạt bí ngô còn có tên là hạt bí đỏ, má ứ (Thái), nam qua tử, là hạt của nhiều loại bí như bí ngô, bí rợ... đều thuộc họ Bí Cucurbitaceae.

Hạt bí ngày càng được khoa học chứng minh là "siêu thực phẩm". Ảnh internet.

Hạt bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng, calo, chất béo, protein, chất xơ... Trong 100 gam hạt bí có thể cung cấp 574 calo, 49 gram chất béo, 6,6 gram chất xơ, 30 gram protein. Chất béo có trong hạt bí ngô chủ yếu là chất béo không bão hòa đa, chất béo không bão hòa đơn, rất tốt cho sức khỏe.

Hạt bí ngô chứa nhiều loại vitamin như vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B9, vitamin C, vitamin E, vitamin K và các khoáng chất như canxi, sắt, magiê, mangan, phốt pho, kali, natri, kẽm... Hạt bí ngày càng được khoa học chứng minh là "siêu thực phẩm".

Theo y học cổ truyền, hạt bí ngô có tác dụng chính là tẩy giun sán. Ngoài ra, hạt bí ngô còn có rất nhiều tác dụng.

Bảo vệ tim mạch: Hạt bí chứa nhiều magie, kẽm, chất chống oxy hóa và chất béo không bão hòa, những yếu tố quan trọng giúp duy trì trái tim khỏe mạnh. Magiê tham gia vào một loạt các chức năng sinh lý cực kỳ quan trọng, bao gồm cả việc tạo ra ATP (adenosine triphosphate), phân tử năng lượng của cơ thể, tổng hợp RNA và DNA. Magiê đã được chứng minh là có lợi cho huyết áp của bạn và giúp ngăn ngừa bệnh ngừng tim đột ngột, đau tim và đột quỵ.

Hạt bí giúp tim khỏe mạnh và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ảnh internet.

Ổn định đường huyết: Nhiều nghiên cứu ghi nhận rằng ăn hạt bí kèm bữa ăn giàu tinh bột có thể làm chậm tăng đường huyết sau ăn. Nhờ giàu magie, loại hạt này còn giúp cải thiện độ nhạy insulin, giảm nguy cơ tiểu đường. Một nghiên cứu lớn trong 28 năm cho thấy hấp thụ nhiều magie giúp giảm 15% nguy cơ mắc tiểu đường.

Hạt bí ngô giúp giảm tích tụ mỡ và bảo vệ gan hiệu quả: Gan nhiễm mỡ là tình trạng lipid tích tụ quá mức trong gan, ảnh hưởng đến khả năng thải độc của cơ thể. Theo nhiều nghiên cứu, hạt bí ngô chứa các dưỡng chất quan trọng giúp giảm tích tụ chất béo trong tế bào gan.

Ngoài ra, các axit béo không bão hòa trong hạt bí ngô giúp cân bằng lipid máu, hạn chế tình trạng mỡ hóa gan, từ đó ngăn ngừa nguy cơ phát triển thành viêm gan hay xơ gan. Sử dụng hạt bí ngô một cách hợp lý có thể giúp gan khỏe mạnh, phòng tránh các bệnh lý nguy hiểm như viêm gan virus hay suy gan.

Hạt bí ngô cung cấp chất béo thực vật Omega-3: Các loại hạt thô và hạt, trong đó có hạt bí ngô, là một trong những nguồn tốt nhất cung cấp Omega-3 thực vật (axit alpha-linolenic hoặc ALA). Tất cả chúng ta cần ALA, vì vậy, hạt bí ngô là một nguồn tuyệt vời của ALA, là nguồn cần thiết mang lại chất béo Omega-3 tốt cho cơ thể.

Hạt bí ngô cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt: Hạt bí ngô từ lâu đã được đánh giá là một thực phẩm tự nhiên quan trọng cho sức khỏe của nam giới. Một phần nhờ hàm lượng kẽm cao trong bí ngô, đây là nhân tố quan trọng cho sức khỏe tuyến tiền liệt. Nghiên cứu cho thấy rằng cả dầu hạt bí ngô và hạt bí ngô có thể đặc biệt hữu ích trong việc hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt.

Hạt bí ngô có lợi cho phụ nữ sau mãn kinh: Dầu hạt bí đỏ rất giàu phytoestrogen tự nhiên và các nghiên cứu cho thấy nó có thể giúp gia tăng đáng kể cholesterol HDL "tốt", cùng với việc giảm huyết áp, giảm cơn nóng bừng, nhức đầu, đau khớp và các triệu chứng mãn kinh khác cho phụ nữ sau mãn kinh.

Hạt bí ngô giàu Omega-3.

Hỗ trợ phòng chống ung thư: Các hợp chất lignans trong hạt bí góp phần bảo vệ mô vú và hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu năm 2012 cho thấy phụ nữ sau mãn kinh ăn nhiều hạt bí có nguy cơ ung thư vú thấp hơn. Thí nghiệm trong ống nghiệm cũng phát hiện chiết xuất hạt bí có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Cải thiện giấc ngủ: Hạt bí được xem là "thuốc ngủ tự nhiên" nhờ giàu tryptophan axit amin giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin, 2 hoóc môn quan trọng giúp ngủ ngon. Chuyên gia dinh dưỡng Jamie Johnson (Mỹ) cho biết: Tryptophan là thành phần cốt lõi giúp não bộ điều chỉnh tâm trạng và giấc ngủ. Ăn hạt bí trước khi đi ngủ có thể thúc đẩy quá trình này một cách tự nhiên.

Một khẩu phần khoảng 28g hạt bí (tương đương một nắm nhỏ), chứa 74mg magie và 0,092g tryptophan, là lý tưởng để hỗ trợ giấc ngủ. Nên ăn 30 - 60 phút trước khi đi ngủ, tốt nhất nên chọn hạt bí rang không muối.

Hàm lượng magie cao trong hạt bí cũng giúp thư giãn thần kinh, giảm lo âu và dễ ngủ sâu hơn. Kẽm trong hạt bí cũng đóng vai trò xúc tác, hỗ trợ quá trình chuyển hóa tryptophan hiệu quả.

Hạt bí ngô.

Hạt bí ngô chống viêm: Người ta nhận thấy dầu hạt bí ngô có tác dụng chống viêm. Một nghiên cứu trên động vật thậm chí còn nhận ra nó có tác dụng như thuốc chống viêm indomethacin dùng trong điều trị viêm khớp.

Để bảo toàn chất béo lành mạnh có trong các loại hạt, hạt bí ngô nên được ăn sống. Nếu bạn chọn để mua hạt giống từ một thùng lớn, chắc chắn rằng ngửi thấy mùi tươi - không mốc, hỏng hoặc cũ. Hạt bí ngô hữu cơ được ưa chuộng, vì không bị ô nhiễm thuốc trừ sâu hoặc hóa chất độc hại khác.

Lưu ý khi sử dụng:

• Kiểm soát lượng ăn: Hạt bí ngô giàu calo và chất béo, nên chỉ ăn một lượng vừa phải (khoảng 15-30g/ngày) để tránh đầy bụng, khó tiêu, và tăng cân.

• Chọn hạt không tẩm ướp: Ưu tiên hạt bí ngô nguyên chất, không tẩm ướp muối, gia vị nhân tạo hoặc các phụ gia khác để tránh nạp quá nhiều natri và giữ trọn vẹn dinh dưỡng.

• Cẩn thận với người dị ứng: Mặc dù hiếm, nhưng hạt bí ngô vẫn có thể gây dị ứng với một số người, biểu hiện có thể là ngứa, nổi mẩn, hoặc các vấn đề hô hấp.

• Người huyết áp thấp: Hạt bí ngô có thể làm giảm lượng đường và huyết áp, vì vậy người huyết áp thấp đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn để tránh rủi ro.

• Bảo quản đúng cách: Bảo quản hạt bí ngô đã rang trong hộp kín hoặc túi hút chân không để tránh ẩm mốc và giữ được giá trị dinh dưỡng.

• Đối với trẻ nhỏ: Cần hết sức cẩn thận khi cho trẻ ăn hạt bí ngô để tránh tình trạng hóc vỏ.

Lợi ích sức khỏe cần lưu ý:

• Ăn sống hoặc rang nhẹ: Để giữ tối đa các chất dinh dưỡng như magie, nên ăn sống hoặc rang nhẹ.

• Kết hợp với thực phẩm giàu Vitamin C: Giúp tăng cường khả năng hấp thụ kẽm và các khoáng chất khác từ hạt bí ngô.



