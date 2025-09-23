Loại củ "hiếm có khó tìm" trên thế giới, ngoài chợ ở Việt Nam rẻ bèo

Loại củ "hiếm có khó tìm" trên thế giới nhắc đến ở đây là củ riềng. Ở Việt Nam củ riềng có nhiều tên gọi khác nhau như riềng thuốc, lương khương, củ riềng (danh pháp hai phần: Alpinia officinarum) là cây thân thảo thuộc họ Gừng.

Đây là một loại cây thân thảo, sống lâu năm, cao từ 2 đến 3,5 mét, phát triển tốt trên đất màu mỡ, thoát nước tốt và giàu chất hữu cơ. Củ riềng mọc thành nhiều nhánh, đường kính khoảng 3 đến 5 cm. Cây riềng có thể đạt chiều cao tới 1,2 mét và thường nở hoa từ tháng 4 đến tháng 9.

Ảnh minh họa

Không chỉ củ mà phần thân rễ của cây có thể sử dụng làm dược liệu, trong khi lá, thân và thân rễ còn được dùng làm gia vị. Củ riềng non có vỏ màu tía, nhưng khi củ chín, màu sắc chuyển dần sang trắng. Khi thu hoạch, rễ của củ riềng thường được cắt bỏ.

Củ riềng màu vàng nhạt có thể gây nhầm lẫn với gừng hoặc nghệ, nhưng nếu nhìn kỹ, củ riềng cứng hơn, phân chia thành nhiều đốt không đều, có vỏ bóng và được bao phủ bởi lớp vảy mỏng bên ngoài.

Loại cây này tự nhiên mọc hoặc được canh tác tại Ấn Độ, Trung Quốc và các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Ở Việt Nam, cây riềng được trồng phổ biến nhưng phần lớn mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc.

Củ riềng là gia vị không thể thiếu trong nhiều món ăn hàng ngày, có công dụng làm ấm trung tâm cơ thể, giảm đau, và giúp tiêu hóa, qua đó làm tăng hương vị cho các món ăn.

Củ riềng có vị hơi cay và thơm, tính ấm, trong Đông y thường được dùng để chữa chứng đau bụng do lạnh, phong thấp, sốt rét, hắc lào, lang ben và nhiều bệnh khác.

Ở nước ta loại củ này hay được làm gia vị chế biến món ăn mà nhiều người vẫn chưa biết hết tác dụng tuyệt vời của nó. Củ riềng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống lại bệnh ung thư, tăng cường hệ tiêu hóa và giúp tóc chắc khỏe...

Theo Dân Trí dù riềng là thực phẩm phổ biến ở Việt Nam và các nước châu Á nhưng riềng lại là gia vị "hiếm có khó tìm" trên thế giới.

Boldsky chỉ ra, củ riềng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống lại bệnh ung thư, tăng cường hệ tiêu hóa và giúp tóc chắc khỏe.

Chống lại bệnh ung thư

Thông tin trên Lao Động sự hiện diện của galanin trong củ riềng có thể ngăn chặn sự khởi phát của các bệnh ung thư như ung thư dạ dày, ung thư tuyến tụy, ung thư ruột kết, ung thư vú, ung thư gan và túi mật. Ngoài ra, củ riềng còn có đặc tính chống oxy hóa mạnh giúp tiêu diệt các gốc tự do và những chất gây độc cho cơ thể.

Tốt cho da và tóc

Củ riềng rất giàu vitamin C trong củ riềng giúp trẻ hóa làn da, ngăn ngừa sự tấn công của các vết thâm, đồi mồi và mụn trứng cá. Bên cạnh đó, củ riềng còn có khả năng làm sạch gàu và hạn chế tóc gãy rụng.

Rất tốt cho hệ tiêu hóa

Củ riềng rất giàu chất xơ và chất phytochemical giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, củ riềng còn có khả năng giảm chứng chán ăn, buồn nôn và đau bụng. Ngoài ra, nhờ đặc tính kháng khuẩn nên củ riềng rất có lợi để trị đầy hơi và tiêu chảy.

Tốt cho hệ tim mạch

Củ riềng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm các cơn co thắt tim và điều hòa lưu lượng máu. Thêm vào đó, củ riềng còn hỗ trợ điều trị chứng đột quỵ và các bệnh liên quan đến tim.

Kiểm soát bệnh hen suyễn hiệu quả

Củ riềng có khả năng điều trị các vấn đề liên quan đến hệ hô hấp. Đồng thời, củ riềng còn giúp long đờm, làm giãn các tiểu phế quản, kiểm soát bệnh hen suyễn và hội chứng suy hô hấp cấp tính.

Có thể giảm say sóng, say tàu xe

Củ riềng tươi có thể chữa chứng say sóng và say tàu xe bằng cách làm dịu thần kinh. Do đó, nhai vài lát riềng tươi trước khi đi tàu hoặc xe sẽ giúp cải thiện tình trạng say hiệu quả.

Tốt cho hệ miễn dịch

Có thể nhiều người chưa biết chiết xuất polysaccharide trong củ riềng làm tăng số lượng tế bào lá lách và dịch tiết từ phúc mạc. Đây là những tế bào chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cải thiện hệ thống miễn dịch.

Chữa bệnh viêm khớp

Tuy là loại củ rẻ tiền nhưng riềng có đặc tính chống viêm nên có lợi trong việc điều trị viêm khớp. Chất chống viêm gingerols giúp tổng hợp prostaglandin, làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, đặc biệt là viêm khớp dạng thấp.



