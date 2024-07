Lo ngại thị trường Trung Quốc, giá cao su giảm liên tiếp

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay giảm phiên thứ ba liên tiếp, do bị áp lực bởi dữ liệu kinh tế suy yếu từ nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc cùng với giá dầu sụt giảm.

Giá cao su giảm phiên thứ ba liên tiếp

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 6,7 JPY, tương đương 2,06% chốt ở 318,2 JPY (2,01 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 75 CNY, tương đương 0,52% chốt ở 14.375 CNY (1.978,64 USD)/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 160,8 US cent/kg, giảm 0,1%.

Hai sàn giao dịch hàng hoá quan trọng của Trung Quốc, bao gồm SHFE, sẽ giảm một nửa phí phòng ngừa rủi ro đối với các mặt hàng được niêm yết để giảm chi phí cho người dùng và tăng cường tham gia vào thị trường tiêu dùng hàng hoá lớn nhất thế giới.

Đồng Yên tiếp tục giảm so với đồng USD, giao dịch ở mức 158,54 JPY đổi 1 USD, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng ở 157,165 JPY/USD. Đồng Yên suy yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chăng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Nền kinh tế Trung Quốc có thể sẽ chậm lại trong quý II, do suy thoái trong lĩnh vực bất động sản kéo dài và tình trạng bất ổn việc làm gây áp lực lên nhu cầu trong nước, làm gia tăng kỳ vọng chính quyền Bắc Kinh sẽ tung ra nhiều biện pháp kích thích hơn nữa.

Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5,1% so với cùng kỳ trong quý II, chậm lại từ mức 5,3% trong quý trước và là mức tăng trưởng yếu nhất kể từ quý III/2023.

Các số liệu này được đưa ra khi Bắc Kinh đang tìm cách củng cố niềm tin vào nền kinh tế tại Hội nghị Trung ương 3, tuy nhiên các mục tiêu có vẻ đang "mâu thuẫn", như thúc đẩy tăng trưởng và cắt giảm nợ sẽ làm kế hoạch này gặp khó khăn.

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Đầu phiên giao dịch châu Á, giá dầu giảm do lo ngại về nhu cầu tại nước nhập khẩu hàng đầu – Trung Quốc, làm lu mờ thông tin kinh tế hỗ trợ từ Mỹ, nguồn cung OPEC+ hạn chế và căng thẳng đang diễn ra tại Trung Đông.

Lo ngại thị trường Trung Quốc, giá cao su giảm liên tiếp

Từ đầu tháng 7/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có xu hướng giảm mạnh do lo ngại nhu cầu từ Trung Quốc chững lại. EU đã áp mức thuế 37,6% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 05/7/2024. Giới chuyên gia dự báo thuế tạm thời cao hơn sẽ làm giảm 42% nhập khẩu xe điện của Trung Quốc và giá xe điện có thể tăng trung bình 0,3-0,9% tại EU.

Từ đầu tháng 7/2024 đến nay, giá mủ cao su nguyên liệu tại một số tỉnh, thành phố có xu hướng giảm mạnh so với cuối tháng trước. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 345-390 đồng/TSC, giảm khoảng 5-15 đồng/TSC so với cuối tháng trước. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng báo giá thu mua ở mức 345-390 đồng/TSC, giảm 5-15 đồng/TSC so với cuối tháng trước; Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua ở mức 380-390 đồng/TSC; Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua ở mức 373-378 đồng/TSC, giảm 8-9 đồng/TSC so với cuối tháng 6/2024.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2024, xuất khẩu cao su của Việt Nam đạt 153,48 nghìn tấn, với trị giá 246,95 triệu USD, tăng 81,7% về lượng và tăng 83,4% về trị giá so với tháng 5/2024; Tuy nhiên so với tháng 6/2023 vẫn giảm 15,1% về lượng, nhưng tăng 3,1% về trị giá, đây là tháng thứ 3 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 726,65 nghìn tấn, trị giá trên 1,1 tỷ USD, giảm 5,2% về lượng, nhưng tăng 5,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.