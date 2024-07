Giá cao su thế giới giảm liên tiếp, cao su trong nước vẫn vững ở mức cao

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay giảm phiên thứ tư liên tiếp do được hỗ trợ bởi đồng Yên mạnh lên. Bên cạnh đó, giá cao su tại nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan giảm cũng góp phần gây áp lực lên thị trường.

TT cao su ngày 8/7: EU đã áp mức thuế 37,6% đối với xe điện nhập khẩu của Trung Quốc

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa giảm 4,8 JPY, tương đương 1,48% chốt ở 319,3 JPY (1,99 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm 115 CNY, tương đương 0,78% chốt ở 14.610 CNY (2.010,21 USD)/tấn.

Giá tấm cao su hun khói xuất khẩu chuẩn của nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan (RSS3) RUB-RSS3C-BKK và cao su khối RUB-STR20C-BKK giảm lần lượt 1,86% và 1,46% chốt tương ứng ở 72,48 baht (1,99 USD) và 64,82 baht (1,78 USD).

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 164 US cent/kg, tăng 0,3%.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét từ ngày 9-13/7/2024.

Đồng Yên giảm 0,07% so với đồng USD, xuống mức 160,7 JPY đổi 1 USD, giảm từ mức cao nhất 161,96 JPY/USD trước đó. Đồng Yên suy yếu khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên phải chẳng hơn với các khách hàng nước ngoài.

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Đầu phiên giao dịch châu Á, giá dầu ít thay đổi, khi các nhà đầu tư tập trung vào sự gián đoạn nguồn cung năng lượng, do bão nhiệt đới Beryl.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) rất không đồng tình với mức thuế chống trợ cấp do Liên minh châu Âu đề xuất. EU đã áp đặt mức thuế lên tới 37,6% đối với xe điện nhập khẩu sản xuất tại Trung Quốc từ cuối tuần trước.

Trong tháng 6/2024, giá mủ chén và mủ nước tại một số tỉnh, thành phố tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2024, Việt Nam xuất khẩu được 84.467 tấn cao su, trị giá 134,65 triệu USD, giá trung bình 1.594 USD/tấn, tăng 14,8% về lượng, tăng 14,5% về trị giá nhưng giảm 0,21% về giá so với tháng 4/2024; so với tháng 5/2023 giảm 27,9% về lượng, giảm 14,9% về trị giá nhưng nhưng 18% về giá.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 572.284 tấn, trị giá 859,41 triệu USD, giảm 2,4% về lượng, nhưng tăng 6% về trị giá và tăng 8,6% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.

Trung Quốc luôn luôn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 66,5% về lượng và chiếm 63,7% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 380.416 tấn, trị giá 547,31 triệu USD, giá trung bình 1.438,7 USD/tấn; giảm 14,3% về lượng, giảm 8,8% về trị giá nhưng tăng 6,4% về giá so với 5 tháng đầu năm 2023.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là các thị trường như: Ấn Độ đạt 47.234 tấn, trị giá 75,79 triệu USD, giá trung bình 1.605 USD/tấn; tăng 42,8% về lượng, tăng 63,5% về trị giá và tăng 14,5% về giá; Hàn Quốc đạt 20.073 tấn, trị giá 32,92 triệu USD, giá trung bình 1.640 USD/tấn; tăng 23% về lượng, tăng 35% về trị giá và tăng 9,9% về giá.

Trong tháng 6/2024, giá mủ chén và mủ nước tại một số tỉnh, thành phố tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 350-405 đồng/TSC, tăng khoảng 100-160 đồng/TSC so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 350-405 đồng/TSC; Công ty Cao su MangYang báo giá thu mua ở mức 382-386 đồng/TSC; Công ty Cao su Bà Rịa thu mua ở mức 380-390 đồng/TSC, tăng 15-24 đồng/TSC so với cuối tháng 5/2024.

Hiện đang là thời điểm vào vụ thu hoạch lại sau thời gian ngừng cạo mủ trong mùa thay lá. Tuy nhiên, lượng cao su đưa ra thị trường giảm mạnh vào thời điểm mà phần lớn những người tham gia thị trường đều kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng. Lượng hàng đến thị trường thấp bất ngờ làm dấy lên lo ngại về nguồn sẵn có của nguyên liệu thô, nhất là nguyên liệu cho các công ty chế biến. Tình trạng này đã khiến giá mủ chén và mủ tươi tăng mạnh ở nhiều thị trường địa phương. Giá mủ cao su và giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, đã tiêu thụ được 150.000 tấn mủ cao su, hoàn thành 28,5% kế hoạch năm, với giá bán bình quân đạt 38,4 triệu đồng/tấn, cao hơn 6 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023, là một tín hiệu tích cực cho những tháng cuối năm. Với các diễn biến hiện tại, giá bán cao su của cao su Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục đứng ở mức cao trong nửa cuối năm nay.