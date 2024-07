Giá cao su tăng trở lại, xuất khẩu cao su đã thu về hơn 1 tỷ USD

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản hôm nay tăng lần đầu tiên sau bốn phiên giảm liên tiếp, theo đà hồi phục của giá cao su tổng hợp, mặc dù đồng Yên mạnh hơn đã hạn chế mức tăng.

TT cao su ngày 9/7: Giá dứt đà giảm, đảo chiều tăng trở lại

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 12/2024 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) mở cửa tăng 2,4 JPY, tương đương 0,76% chốt ở 319,5 JPY (1,98 USD)/kg.

Hợp đồng cao su giao kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn giao dịch Thượng Hải tăng 70 CNY, tương đương 0,48% chốt ở 14.640 CNY (2.013,2 USD)/tấn. Cũng trên sàn giao dịch SHFE này, hợp đồng cao su tổng hợp butadiene (SBR) giao kỳ hạn tháng 8/2024 tăng 140 CNY, tương đương 0,95% chốt ở 14.940 CNY/tấn.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 8/2024 trên sàn SICOM Singapore chốt ở 162,4 US cent/kg, tăng 0,5%.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn có thể gây lũ quét từ ngày 11-14/7/2024.

Đồng Yên hồi phục so với đồng USD, giao dịch ở mức 160,91 JPY đổi 1 USD. Đồng Yên tăng khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn với các khách hàng nước ngoài.

Indonesia là một trong những nhà sản xuất và cung cấp cao su tự nhiên lớn trên thế giới và sản lượng chiếm khoảng 23% tổng nguồn cung của thế giới. Indonesia từng là nguồn cung cấp cao su thiên nhiên (NR) ưa thích của nhiều công ty săm lốp ô tô trên thế giới phần lớn bị thu hút bởi lợi thế chi phí so với các đối tác ở các nước Đông Nam Á khác. Tuy nhiên, NR Indonesia đã mất lợi thế về chi phí trong vài năm qua phần lớn do sản lượng mủ thấp từ các vườn cao su do nhiều yếu tố.

Từ đầu năm 2024, với sự biến động thời tiết và hiện tượng El Nino đến sớm, khiến cho các quốc gia cung ứng cao su nguyên liệu lớn nhất thế giới như Thái Lan, Indonesia suy giảm dẫn tới nguồn cung cao su nguyên liệu giảm mạnh. Sự suy giảm sản lượng của Indonesia ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng xuất khẩu.

Cao su tự nhiên thường chịu sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô. Đầu phiên giao dịch châu Á, giá dầu ít thay đổi, sau khi bão Beryl đổ bộ vào trung tâm sản xuất dầu quan trọng của Mỹ ở Texas gây ra ít thiệt hại hơn so với dự kiến.

Xuất khẩu cao su đã thu về hơn 1 tỷ USD

6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt khoảng 722 nghìn tấn, trị giá 1,09 tỷ USD, giảm 5,8% về lượng, nhưng tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thông kê của Tổng cục Hải quan cho biết, ước tính xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 6/2024 đạt khoảng 150 nghìn tấn, trị giá 238 triệu USD, tăng 77,6% về lượng và tăng 76,6% về trị giá so với tháng 5/2024; nhưng giảm 17% về lượng và giảm 0,7% về trị giá so với tháng 6/2023. Giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.586 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng 5/2024, nhưng tăng 19,6% so với tháng 6/2023.



Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt khoảng 722 nghìn tấn, trị giá 1,09 tỷ USD, giảm 5,8% về lượng, nhưng tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu cao su Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định nhờ giá cao su đang ở mức cao, cùng với mức tiêu thụ liên tục ổn định.

Các chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280), Latex, SVR 10, SVR 3L, SVR CV60, RSS3, SVR 20, SVR CV50... Trong đó, hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp (HS 400280) vẫn là mặt hàng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 54,44% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước.

Tại thị trường trong nước, trong tháng 6/2024, giá mủ chén và mủ nước tại một số tỉnh, thành phố tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023. Tại một số công ty cao su, hiện giá thu mua mủ cao su nguyên liệu duy trì quanh mức 350 - 405 đồng/TSC, tăng khoảng 100 - 160 đồng/TSC so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Công ty Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 350 - 405 đồng/TSC; Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu mua ở mức 382 - 386 đồng/TSC; Công ty Cao su Bà Rịa thu mua ở mức 380 - 390 đồng/TSC, tăng 15 - 24 đồng/TSC so với cuối tháng 5/2024.

Hiện đang là thời điểm vào vụ thu hoạch lại sau thời gian ngừng cạo mủ trong mùa thay lá. Tuy nhiên, lượng cao su đưa ra thị trường giảm mạnh vào thời điểm mà phần lớn những người tham gia thị trường đều kỳ vọng nguồn cung sẽ tăng. Lượng hàng đến thị trường thấp bất ngờ làm dấy lên lo ngại về nguồn sẵn có của nguyên liệu thô, nhất là nguyên liệu cho các công ty chế biến. Tình trạng này đã khiến giá mủ chén và mủ tươi tăng mạnh ở nhiều thị trường địa phương. Giá mủ cao su và giá cao su xuất khẩu của Việt Nam tăng cao, mở ra triển vọng khả quan cho ngành cao su Việt Nam.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), hiện Việt Nam có quy mô sản lượng mủ cao su đạt 1,3 triệu tấn mỗi năm từ 910.000 ha diện tích trồng cây cao su. Tuy nhiên, chỉ 70 - 75% trong số này là các cây cao su trưởng thành sẵn sàng khai thác. Hàng năm có hơn 300 nghìn tấn cao su được sử dụng trong sản xuất chế biến, còn lại một lượng lớn nguyên liệu cao su để xuất khẩu. Việc này đã mở ra dư địa lớn cho xuất khẩu nguyên liệu cao su.

Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu có khả năng tiếp tục gặp thiếu hụt vào các năm 2024 - 2025. Tăng trưởng tiêu thụ cao su tự nhiên toàn cầu, dự kiến duy trì ở mức 4 - 6% hàng năm, chủ yếu nhờ sự phục hồi của ngành sản xuất ô tô và lốp xe, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Các thị trường như Thái Lan, Ấn Độ cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực trong sản xuất và xuất khẩu lốp xe. Thời gian tới, nhu cầu của Trung Quốc vẫn là yếu tố chủ chốt tác động đến hoạt động xuất khẩu cao su của Việt Nam.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2024, đã tiêu thụ được 150.000 tấn mủ cao su, hoàn thành 28,5% kế hoạch năm, với giá bán bình quân đạt 38,4 triệu đồng/tấn, cao hơn 6 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023, là một tín hiệu tích cực cho những tháng cuối năm. Với các diễn biến hiện tại, giá bán cao su của cao su Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục đứng ở mức cao trong nửa cuối năm nay.