Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Ngày 21/8, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1461/UBND-NLN về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh gửi các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng và UBND các xã, phường biên giới, yêu cầu vào cuộc quyết liệt để giải quyết vấn nạn cá tầm nhập lậu.

Động thái này được đưa ra sau khi nhận được kiến nghị từ Hội Cá nước lạnh tỉnh Lào Cai và đề xuất của Sở Công Thương.



Mô hình nuôi cá tầm của một hộ dân ở thôn Trĩ Ngoài, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai cũ. Ảnh: Hồng Thuận.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai giao Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển cá tầm trái phép, không rõ nguồn gốc trên thị trường nội địa.

Giao Chi Cục Hải quan khu vực VII chủ trì, phối hợp với Trạm kiểm dịch động vật Lào Cai và các cơ quan liên quan kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu cá tầm theo quy định, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ và thuộc danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển cá tầm nhập lậu qua các đường mòn, lối mở biên giới và các hành vi buôn bán, tiêu thụ cá tầm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu cho Ủy ban nhân dẫn tinh các biện pháp quản lý, hỗ trợ các cơ sở nuôi trồng cá tầm ứng dụng công nghệ nuôi tiên tiến, phát triển các dự án sản xuất theo chuỗi liên kết, nhằm thúc đẩy ngành nuôi cá tầm nội địa trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững hơn.

Văn bản của UBND tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò của UBND các xã, phường biên giới. Các địa phương này được yêu cầu chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc tổ chức kiểm tra, giám sát, kiểm soát tại các khu vực đường mòn, lối mở biên giới nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý các đối tượng vận chuyển trái phép cá tầm qua biên giới.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh để nâng cao nhận thức cho người dân, không tiếp tay cho việc mua bán, vận chuyển cá tầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, góp phần bảo vệ người nông dân, bảo vệ thị trường trong nước.