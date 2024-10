Indonesia lại mời thầu mua 500.000 tấn gạo, thị trường gạo sẽ ra sao?

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) hôm thứ Năm (24/10) đã tiến hành mời đấu thầu quốc tế để mua khoảng 500.000 tấn gạo. Trước đó, hôm 21/10, Bulog thông báo mời thầu để mua 350.000 tấn gạo, nhưng sau đó đã hủy cuộc đấu thầu này.

Indonesia tiếp tục tích cực nhập khẩu gạo để hạ nhiệt giá trong nước

Thời hạn chót để các nhà xuất khẩu bỏ thầu là ngày 1 tháng 11, sau đó các cuộc đàm phán giá dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày trước khi có quyết định.

Đối với gói thầu 500.000 tấn, gạo có thể được mua của Thái Lan, Campuchia, Việt Nam, Myanmar, Pakistan hoặc Ấn Độ và sẽ được vận chuyển đến Indonesia trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2024. Bulog đang tìm kiếm gạo trắng loại 5% tấm sản xuất trong niên vụ 2024, được xay xát không quá sáu tháng trước.

Indonesia thông báo mời thầu mới với số lượng cao kỷ lục. NGUỒN: SSRICENEWS

Indonesia tiếp tục tích cực nhập khẩu gạo để hạ nhiệt giá trong nước sau một vụ thu hoạch đáng thất vọng.

Cục thống kê của nước này cho biết sản lượng gạo năm 2024 của Indonesia ước tính đạt 30,34 triệu tấn, giảm 2,43% so với năm ngoái.

Phần lớn sản lượng giảm là trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4, khi sản lượng giảm gần 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Để củng cố nguồn cung, Indonesia đặt mục tiêu nhập khẩu tới 3,6 triệu tấn gạo trong năm nay. Nước này cũng có kế hoạch tăng mạnh diện tích trồng vào năm 2025.

Trong cuộc đấu thầu mới, Bulog đang tìm kiếm gạo trắng loại 5% tấm từ vụ mùa 2024, được xay xát cách đây không quá sáu tháng.

Hôm 25/9, Bulog đã đấu giá mua khoảng 450.000 tấn, trong đó Pakistan là quốc gia cung cấp lớn nhất, với các nguồn cung khác đến từ Myanmar, Việt Nam và Thái Lan.

Giá gạo xuất khẩu tuần này đã giảm trên khắp các trung tâm lúa gạo lớn của châu Á sau khi Ấn Độ bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực này, làm dấy lên lo ngại về tình trạng cung vượt cầu trên thị trường, đẩy giá gạo ở Ấn Độ và Việt Nam xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Ấn Độ, nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, chiều thứ Ba (22/10) đã bãi bỏ thuế xuất khẩu đối với gạo đồ và hôm thứ Tư (23/10) đã gỡ bỏ giá sàn 490 USD/tấn đối với gạo trắng phi- basmati để thúc đẩy xuất khẩu.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ ngày 24/10/2024 được báo giá ở mức 450-484 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2023. Gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 460 đến 490 USD/tấn.

Giá gạo Ấn Độ giảm mạnh sau khi chính phủ bãi bỏ thuế xuất khẩu và giá xuất khẩu tối thiểu. Nhu cầu gạo Ấn Độ tuần này rất cao.

Tại Việt Nam, Hiệp hội Lương thực cho biết gạo 5% tấm được chào bán giá 532 USD/tấn vào thứ Năm (24/10), giảm so với mức 537 USD một tuần trước. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2023.

Giá gạo Việt Nam giảm do sự cạnh tranh từ các nước xuất khẩu khác và rằng quyết định hủy đấu thầu mua gạo của Bulog (Indonesia) hôm thứ Tư cũng đã tác động tiêu cực đến giá cả.

Gạo 5% tấm của Thái Lan giá cũng giảm xuống còn 510 USD/tấn từ mức 525 USD của tuần trước, sau quyết định xuất khẩu của Ấn Độ.

Nhu cầu với gạo của Thái Lan vẫn ổn định và các nhà xuất khẩu đang theo dõi tình hình từng tuần, đồng thời Thái Lan đã vào vụ thu hoạch lúa, nguồn cung đang tăng dần lên.

Trong khi đó, Bangladesh đã giảm 37% thuế nhập khẩu gạo sau trận lũ lụt tàn khốc đã phá hủy gần 1,1 triệu tấn gạo vụ mùa.

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Bangladesh vào đầu tuần này, thuế hải quan đối với gạo đã được cắt giảm từ 25% xuống 15%, trong khi thuế quản lý đã được hạ từ 25% xuống 5%.

Ngoài ra, nước này cũng bãi bỏ mức thuế tạm ứng 5% đối với gạo nhập khẩu.

Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay 25/10 tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm 100 đồng/kg với một số loại gạo. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo giảm 2 - 6 USD/tấn.

Cập nhật từ Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh so với ngày hôm qua, lúa IR 50404 giá ở mức 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức giá 7.800 - 8.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 7.200 - 7.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 7.500 - 7.800 đồng/kg, giá đi ngang so với ngày hôm qua; lúa OM 380 dao động 7.200 - 7.300 đồng/kg; lúa Nhật vẫn ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg.

Ghi nhận tại các địa phương như Sóc Trăng, Đồng Tháp giao dịch cầm chừng, lượng về ít, vắng người mua. Tại An Giang nhiều kho mua chậm, lượng về ít, giá ổn định.

Bên cạnh đó, thị trường nếp không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp Long An IR 4625 (khô) 9.600 - 9.800 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Nếp Long An 3 tháng (khô) 9.800 - 10.000 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua.

Trên thị trường gạo, giá gạo ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu xuống mức 10.500 - 10.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 xuống mức 12.600 - 12.700 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.900 - 9.600 đồng/kg. Hiện, giá tấm OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua; giá cám khô ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm ở mức 432 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 532 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 504 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn.