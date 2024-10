Ấn Độ thúc đẩy xuất khẩu trở lại, giá lúa gạo tháng 10 giảm đáng kể

FAO nâng dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2024-2025 lên mức cao kỷ lục 539,2 triệu tấn

Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) điều chỉnh tăng nhẹ dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2024 lên 2.853 triệu tấn, trong đó dự báo tăng sản lượng gạo và lúa mì đã bù đắp cho dự báo giảm nhẹ sản lượng ngũ cốc thô toàn cầu.

Tuy nhiên, con số điều chỉnh trong Báo cáo tóm tắt Cung cầu ngũ cốc tháng 10/2024 giảm nhẹ so với sản lượng kỷ lục năm 2023.

Sản lượng lúa mì thế giới năm 2024 dự báo tăng 0,5% so với năm trước, do triển vọng năng suất cải thiện ở Úc đã bù đắp cho cắt giảm đáng kể dự báo của Liên minh châu Âu do tình hình thời tiết quá ẩm ướt. Ngược lại, sản lượng ngũ cốc thô toàn cầu dự kiến sẽ giảm 0,8% từ năm 2023, với các vụ mùa nhỏ hơn ở Liên minh châu Âu sẽ bù đắp cho sản lượng ngô cao hơn ở Hoa Kỳ. Sản lượng gạo thế giới niên vụ 2024/25 được dự báo sẽ tăng 0,9% lên mức cao kỷ lục 539,2 triệu tấn.

Tổng khối lượng tiêu thụ ngũ cốc thế giới dự báo tăng 0,4% lên 2.853 triệu tấn vào niên vụ 2024/25, trong khi dự trữ ngũ cốc toàn cầu sẽ tăng 1,2%, với dự trữ gạo tăng nhanh gấp ba lần. Điều này dẫn đến tỷ lệ dự trữ/tiêu thụ ngũ cốc toàn cầu ở mức 30,6%. FAO đánh giá đây là mức triển vọng cung ứng đầy đủ.

Thương mại ngũ cốc thế giới niên vụ 2024/25 dự báo ở mức 488,1 triệu tấn, giảm 2,7% so với niên vụ 2023/24. Tuy nhiên, việc tăng nhập khẩu của khu vực châu Phi và Cận Đông có thể dẫn đầu sự phục hồi trong thương mại gạo quốc tế vào năm 2025.