Giá gạo châu Á giảm mạnh nhất do Ấn Độ nới lỏng xuất khẩu

Giá xuất khẩu gạo ở châu Á đã giảm mạnh trong tuần này sau khi Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nới lỏng các hạn chế xuất khẩu, tăng cường sự cạnh tranh trong khu vực.

Giá gạo xuất khẩu giảm mạnh nhất tại các thị trường châu Á

Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu gạo trắng không Basmati, một ngày sau khi cắt giảm thuế xuất khẩu gạo tấm từ 20% xuống 10%. Quyết định của Ấn Độ đã đột ngột tăng nguồn cung. Điều này giúp người mua có thời gian suy nghĩ lại về tình hình cung cầu.

Giá gạo tấm 5% của Ấn Độ được báo giá ở mức 494-498 USD/tấn trong tuần này, mức thấp nhất kể từ ngày 9/11/2023. Tuần trước, các nhà giao dịch đã chào bán gạo ở mức 528-534 USD/tấn.

Giá đã giảm mạnh nhờ vào việc cắt giảm thuế, nhưng người mua vẫn đang chần chừ, chờ đợi thị trường ổn định-Hiệp hội xuất khẩu gạo Ấn Độ cho biết.

Giá gạo trắng tấm 5% của Ấn Độ được báo giá ở mức 490-495 USD/tấn trong tuần này.

Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% thương mại gạo toàn cầu và nắm giữ 65% thị phần gạo Basmati. Trong tài khóa 2022-2023, Ấn Độ đã thu về hơn 11 tỷ USD từ doanh thu bán gạo, trong đó hơn 4,5 triệu tấn gạo Basmati mang lại hơn 4,7 tỷ USD.

Giá gạo tấm 5% của Thái Lan giảm mạnh xuống còn 510-515 USD/tấn từ mức 550-560 USD của tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 6/2023, do sự biến động của đồng baht và việc Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu.

"Giá giảm rất đột ngột" - các nhà giao dịch cho biết, khi người mua chờ đợi các nhà xuất khẩu hạ giá sau khi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm, đồng thời cho biết giá nội địa vẫn ổn định với nguồn cung mạnh mẽ dự kiến do mức nước tốt.

Giá gạo Thái Lan đã giảm xuống còn 500 USD vào đầu tuần khi nhu cầu giảm, một nhà giao dịch khác cho biết.

Mặt hàng lúa gạo đã chứng kiến mức giảm một phiên mạnh nhất tại thị trường châu Á.

Gạo tấm 5% của Việt Nam được chào bán ở mức 552 USD/tấn, so với 565 USD một tuần trước, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA). Giá gạo xuất khẩu Việt Nam cũng đã chạm mức thấp nhất trong hơn một năm.

Giá giảm sau khi Ấn Độ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu gạo, tăng cường nguồn cung trên thị trường quốc tế, các nhà giao dịch tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Điều này có thể gây khó khăn cho Việt Nam trong việc đạt được mục tiêu xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn gạo trong năm nay, nhà giao dịch nói thêm.

Trong khi đó, giá gạo ở Bangladesh vẫn ở mức cao, với những cơn lũ mới ở khu vực phía Bắc đang đe dọa gây hại cho vụ mùa.

Giá lúa gạo trong nước vẫn duy trì ổn định

Giá lúa gạo hôm nay 4/10 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long giảm với mặt hàng lúa. Giá lúa giảm nhẹ. Giá gạo duy trì ổn định so với ngày hôm qua.

Cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang cho biết, giá lúa hôm nay ghi nhận không có điều chỉnh nhiều so với ngày hôm qua, IR 50404 giá ở mức 6.800 - 7.000 đồng/kg giảm 100 đồng/kg; Lúa Đài thơm 8 ở mức giá 7.800 - 8.000 đồng/kg, Lúa OM 5451 ở mức 7.200 - 7.400 đồng/kg; Lúa OM 18 có giá 7.500 - 7.800 đồng/kg; OM 380 dao động 7.200 - 7.300 đồng/kg; Lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, thị trường nếp vẫn giữ nguyên mức giá ổn định. Nếp Long An IR 4625 (khô) 9.500 - 9.700 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Nếp Long An 3 tháng (khô) 9.800 - 10.000 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua.

Trên thị trường gạo, sáng ngày 4/10/2024 giá gạo ghi nhận đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu ở mức 9.900 - 10.100 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 ở mức 12.400 - 12.500 đồng/kg.

Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.950 - 9.600 đồng/kg. Hiện, giá tấm OM 5451 đang ở mức 9.400 - 9.600 đồng/kg; giá cám khô lên mức 5.950 - 6.100 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo ghi nhận một số loại gạo có xu hướng tăng, còn lại giá gạo lẻ duy trì đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Jasmine 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.500 đồng/kg tăng 1.500 đồng/kg; gạo tẻ thường dao động quanh mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; thơm thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương lài 23.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg tăng 500 đồng/kg ; gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 7 triệu tấn gạo với trị giá 4,37 tỷ USD. Nếu tính về kim ngạch, gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 23,5%.

Gạo của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Philippines. Xuất khẩu gạo sang Indonesia đứng thứ 2 thị trường. Tiếp theo, xuất khẩu gạo sang thị trường Malaysia đứng thứ 3.