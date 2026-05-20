Hơn 1 tỷ đồng tiếp sức người chăn nuôi Hạnh Phúc vượt “bão” dịch tả lợn châu Phi
20/05/2026 09:31 GMT +7
Sau những thiệt hại nặng nề do dịch tả lợn châu Phi gây ra, hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ được trao tới 82 hộ dân xã Hạnh Phúc (tỉnh Lào Cai) không chỉ giúp người chăn nuôi giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để khôi phục sản xuất, hướng tới chăn nuôi an toàn và bền vững hơn.
Dịch tả lợn châu Phi bùng phát thời gian qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi xã Hạnh Phúc. Nhiều chuồng trại nay rơi vào cảnh trống trơn, sinh kế của hàng chục hộ dân bị đảo lộn.
Theo thống kê của Phòng Kinh tế xã, toàn địa phương buộc phải tiêu hủy 477 con lợn với tổng trọng lượng hơn 25 tấn để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Đằng sau những con số ấy là bao công sức, vốn liếng và hy vọng của người nông dân bị cuốn theo dịch bệnh.
Đối với nhiều hộ dân, đàn lợn là tài sản lớn nhất của gia đình. Không ít hộ vay vốn, nợ tiền cám để đầu tư chăn nuôi với hy vọng cải thiện cuộc sống. Khi dịch bệnh xảy ra, thiệt hại không chỉ dừng lại ở kinh tế mà còn tạo áp lực lớn về tinh thần, nợ nần và sinh kế lâu dài.
Trước thực tế đó, xã Hạnh Phúc đã khẩn trương triển khai chi trả hơn 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho 82 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi. Công tác chi trả được thực hiện công khai, minh bạch dưới sự giám sát của UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ xã nhằm bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy định.
Mức hỗ trợ 40.000 đồng/kg lợn hơi được xem là nguồn động viên thiết thực đối với người dân trong giai đoạn khó khăn. Trong đó, hộ nhận mức hỗ trợ cao nhất lên tới 136 triệu đồng, tạo nguồn lực quan trọng để khôi phục sản xuất sau dịch bệnh.
Không chỉ hỗ trợ kinh phí, chính quyền địa phương cùng lực lượng thú y còn trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Các hộ được khuyến cáo sử dụng một phần kinh phí để tiêu độc khử trùng chuồng trại, rắc vôi bột, thực hiện thời gian “bỏ trống chuồng” theo quy định nhằm tiêu diệt mầm bệnh tồn lưu.
Địa phương cũng yêu cầu người dân không tái đàn ồ ạt, chỉ nhập con giống có nguồn gốc rõ ràng, được tiêm phòng đầy đủ; đồng thời từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình an toàn sinh học, phù hợp với điều kiện thực tế.
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