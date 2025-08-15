Hải Vân Xuân Tráng hỗ trợ 243 triệu giúp bà con dân tộc thiểu số Mộc Châu vươn lên thoát nghèo

Tham dự chương trình về phía UBND có sự tham gia của Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND Phường Mộc Châu; Ông Đỗ Dũng - Phó Chủ tịch Phường cùng đại diện trưởng bản và đông đủ bà con.

Về phía doanh nghiệp có sự hiện diện của Ông Trịnh Thắng - Chủ tịch Hải Vân Group; Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Hải Vân Xuân Tráng.

Ông Trịnh Thắng - Chủ tịch Hải Vân Group trao tặng kinh phí hỗ trợ đến đại diện Bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND phường Mộc Châu.

Phát biểu tại buổi lễ bà Nguyễn Thị Hoa - Chủ tịch UBND phường Mộc Châu chia sẻ: "Căn cứ vào các tiêu chí xoá nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi, UBND phường đã khảo sát đánh giá cụ thể đối với từng đối tượng để đề xuất, giúp bà con cải thiện nhà ở, môi trường sống, tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức văn hoá và hiểu biết vươn lên thoát nghèo, tiến tới xoá nghèo trong tương lai.

Trong không khí ấm áp nghĩa tình, ông Trịnh Thắng, Chủ tịch Hải Vân Group xúc động chia sẻ: "Việc chung tay cùng UBND phường Mộc Châu thực hiện chương trình hỗ trợ các hộ nghèo, hướng tới mục tiêu xóa nghèo giúp bà con nâng tầm đời sống là một trong những hoạt động cộng đồng ý nghĩa nằm trong nội dung thực thi hệ giá trị cốt lõi “Tử tế – Chu đáo – Vì cộng đồng” mà chúng tôi đã kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Ông Trịnh Thắng - Chủ tịch Hải Vân Group trao tặng tivi, chi phí đến đại diện các hộ nghèo bản Tà Số 1,2.

Chúng tôi tin rằng, thoát nghèo không chỉ là thay đổi con số trong hồ sơ thống kê, mà là thay đổi thật sự trong cuộc sống của mỗi gia đình - từ bữa ăn, mái nhà, đến cơ hội học tập cho thế hệ con em. Tôi hy vọng rằng, mỗi phần hỗ trợ hôm nay sẽ là một hạt giống hy vọng, để rồi từ mảnh đất Mộc Châu tươi đẹp này, chúng ta sẽnhìn thấy những mùa quả ngọt của no ấm, hạnh phúc và ấm áp tình người".

Là thương hiệu vận tải hành khách uy tín, Hải Vân Xuân Tráng không chỉ mang sứ mệnh kết nối những hành trình trên mọi nẻo đường, mà còn trở thành nhịp cầu nhân ái, gắn kết trái tim giữa con người với con người.

Đại diện Hải Vân Xuân Tráng trao tặng bò cho hộ nghèo ở phường Mộc Châu

Luôn đặt mục tiêu phát triển đi đôi với tinh thần sẻ chia cùng cộng đồng, trong dịp này Hải Vân Xuân Tráng không chỉ hỗ trợ kinh phí giúp 37 hộ nghèo mà tại buổi lễ, ông Trịnh Thắng còn nhấn mạnh đến tiềm năng phát triển du lịch tại các bản Tà Số và sẽ tham gia đồng hành với UBND phường Mộc Châu giúp mở rộng phát triển hơn nữa mô hình du lịch cộng đồng. Thay mặt cho bà con dân bản, Ông Lừ Văn Thường - Bí thư, Trưởng bản Pá Phang 1 đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo phường Mộc Châu và Hải Vân Xuân Tráng, đồng thời cam kết sẽ cùng giám sát, đôn đốc bà con sử dụng nguồn tiền đúng mục đích để thoát nghèo.

Giúp đỡ bà con thoát nghèo là một chặng đường dài, đòi hỏi sự kiên trì và đồng lòng của cả cộng đồng. Hải Vân Xuân Tráng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền và người dân trong các hoạt động hỗ trợ sinh kế, cải thiện đời sống, để mỗi hộ gia đình hôm nay nhận được sự giúp đỡ, ngày mai sẽ trở thành điểm tựa, tấm gương vươn lên.