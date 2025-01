Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh, Lâm Đồng và Đắk Nông vọt lên cao nhất hôm nay

Giá cà phê hôm nay 23/1: Tăng mạnh ngày giáp Tết

Giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 189 USD, tương đương 3,6% lên mức 5.452 USD/tấn. Hợp đồng này đã tăng tổng cộng 11% trong bốn phiên giao dịch vừa qua. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 4,3% lên mức 341,85 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 1 tháng ở 342,95 US cent/lb.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng mạnh tới 2.000 đồng/kg tùy nơi, lên mức 123.500 – 124.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều năm qua, phản ánh sự sôi động của thị trường trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và nhu cầu tiêu thụ tăng cao trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đã tăng mạnh ngày thứ ba liên tiếp. Theo đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông tăng thêm 2.000 đồng/kg và được thu mua ở mức cao nhất là 124.500 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đứng ở mức 124.000 đồng/kg, tăng 1.800 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 123.500 đồng/kg.

Căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông đang có dấu hiệu giảm bớt, khi các cuộc thảo luận về khả năng mở lại các tuyến vận chuyển qua Biển Đỏ bắt đầu được tiến hành. Việc này nếu diễn ra thành công sẽ giúp giảm bớt những lo ngại về sự gián đoạn trong các hoạt động vận chuyển và giao thương toàn cầu, bao gồm cả xuất khẩu cà phê.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 1/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 73.818 tấn, trị giá 399,4 triệu USD, giảm 4,8% về lượng và 3,6% về trị giá so với nửa cuối tháng trước, đồng thời giảm 29% về lượng nhưng tăng tới 77,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi bội thu kỷ lục trong năm 2024, cà phê - loại hạt thế mạnh của Việt Nam - mở hàng xuất khẩu trong 15 ngày đầu năm 2025 đã thu về gần 10.000 tỷ đồng.

Trên thị trường thế giới, lo ngại về nguồn cung từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil đã hỗ trợ giá hai sàn giao dịch kỳ hạn. Đồng real Brazil tăng lên mức cao nhất 6 tuần so với đồng USD cũng là yếu tố hỗ trợ giá.