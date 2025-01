Giá cà phê đảo chiều tăng, lo ngại nguồn cung gián đoạn khi vào Tết Nguyên đán

Giá cà phê hôm nay 21/1: Đảo chiều đi lên

Trên thị trường thế giới, giá Robusta giao dịch một mình tăng mạnh, khi thị trường New York chưa trở lại giao dịch sau ngày ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ lần thứ hai.

Giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 137 USD, tương đương 2,74% lên mức 5.143 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York ổn định ở mức 328,35 US cent/lb.

Ngày 21/1, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.000 – 1.500 đồng/kg, dao động trong khoảng 119.300 – 120.500 đồng/kg.

Cụ thể, các thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 120.500 đồng/kg, tăng 1.500 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đứng ở mức 120.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay cũng tăng 1.100 đồng/kg, lên mức 119.300 đồng/kg.

Thị trường cà phê sẽ tiếp tục phải lo lắng về nguồn cung Robusta trong 15 ngày tới, khi Việt Nam - nguồn cung cà phê chủ lực của thế giới - nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 1,34 triệu tấn cà phê các loại, giảm mạnh 17,1% so với năm 2023 và là mức thấp nhất trong 9 năm qua. Tuy nhiên, do giá tăng cao nên giá trị kim ngạch thu về đạt kỷ lục mới 5,6 tỷ USD, vượt 32,5% so với kỷ lục cũ là 4,24 tỷ USD của năm 2023.

Các nhà giao dịch cho biết xuất khẩu cà phê từ nhà sản xuất hàng đầu Brazil có thể chậm lại trong năm nay, do đây là năm mất mùa trong chu kỳ hai năm một lần của quốc gia này, trong khi thời tiết khô hạn vào năm ngoái có thể làm giảm sản lượng vụ mùa 2025/26.

Hội đồng Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafé) ước tính, xuất khẩu cà phê của nước này khó có khả năng đạt mức kỷ lục vào năm 2025, sau khi đạt mức cao lịch sử vào năm 2024, do dự báo sản lượng cà phê arabica sẽ giảm.

Giá cà phê trong nước hôm nay đảo chiều tăng. Giá cà phê tăng do lo ngại kỳ nghỉ Tết. Chất lượng cà phê Việt Nam năm nay được đánh giá cao, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.