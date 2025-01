Giá cà phê vững, thị trường nội địa trầm lắng trước thềm năm mới

Giá cà phê hôm nay 22/1: Robusta tăng mạnh phiên thứ ba liên tiếp, Arabica quay đầu giảm

Giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 120 USD, tương đương 2,33% lên mức 5.263 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất một tháng ở 5.335 USD/tấn.

Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng tăng 2,5% (127 USD/tấn), chốt ở mốc 5.217 USD/tấn.

Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 0,55 cent, tương đương 0,17% ở mức 327,8 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất một tháng ở 336,25 US cent/lb.

Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 đứng ở mức 323,95 US cent/pound, giảm 0,2% (0,65 US cent/pound).

Giá cà phê trong nước hôm nay cũng vững so với ngày hôm qua. Hiện giá cà phê trong nước trung bình 120.200 đồng/kg.

Cụ thể, tại Tây Nguyên giá cà phê ở mức 120.500 đồng/kg; tại Đắk Lắk 120.000 đồng/kg; giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 119.300 đồng/kg; giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 120.000 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 120.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta tiếp tục tăng phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại nguồn cung gián đoạn khi Việt Nam, quốc gia sản xuất và xuất khẩu Robusta lớn nhất thế giới, sắp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày.

Chỉ còn 6 ngày giao dịch cà phê nữa tại Việt Nam trước đêm giao thừa Tết Nguyên đán vào ngày 29/1/2025. Thị trường nội địa Việt Nam dự kiến sẽ trầm lắng, khi các hoạt động chuẩn bị cho lễ Tết bước vào giai đoạn cao điểm.

Kỳ nghỉ dự kiến kéo dài đến ngày 2/2/2025, và có thể sẽ có một khoảng thời gian yên ắng vào cuối tháng 1. Điều này bao gồm sự chậm lại ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế cũng như cả hoạt động vận chuyển từ nội địa đến cảng và xuất khẩu tại các cảng trong thời gian nghỉ lễ.

Cơ quan Thống kê nông nghiệp Brazil (Conab) đã hạ dự báo về vụ mùa cà phê năm 2024 của nước này giảm 570.000 bao, chủ yếu là do sản lượng hạt cà phê Robusta thấp hơn dự kiến.

Trong báo cáo gần đây nhất về vụ mùa cà phê năm 2024, Conab ước tính tổng sản lượng là 54,21 triệu bao, giảm so với mức 54,78 triệu bao được ghi nhận hồi tháng 9/2024. Cơ quan này dự báo sản lượng cà phê Arabica là 39,59 triệu bao, hầu như không thay đổi so với tháng 9, trong khi ước tính sản lượng Robusta là 14,61 triệu bao, giảm so với mức 15,2 triệu bao trước đó.

Conab cho biết, sản lượng cà phê năm 2024 của Brazil thấp hơn 1,6% so với sản lượng năm 2023, mặc dù là "năm thuận lợi" trong chu kỳ cà phê Arabica hai năm một lần, luân phiên giữa những năm có sản lượng cao hơn và thấp hơn.

Hầu hết các nhà phân tích và công ty giao dịch đều dự báo sản lượng của Brazil lớn hơn, đặc biệt là vụ mùa Robusta, thường vượt quá 20 triệu bao. Conab cho biết điều kiện thời tiết bất lợi năm ngoái đã tác động đến sản lượng chung. Họ vẫn chưa công bố ước tính cho vụ mùa mới (2025).

Giá cà phê trong nước dự báo khó giảm sâu. Chất lượng cà phê Việt Nam năm nay được đánh giá cao, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.