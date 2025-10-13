Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu hội đàm với đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu với Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương bày tỏ vui mừng khi đón đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay đến thăm, làm việc và khẳng định Lai Châu luôn coi trọng, không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh Bắc Lào, nhất là với tỉnh U Đôm Xay - địa phương có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, dân cư và định hướng phát triển.

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu và Đoàn đại biểu tỉnh U Đôm Xay (Lào). (Ảnh: Phạm Thịnh)

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương cho biết: Giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế của tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng trưởng ổn định, bình quân 5,4%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 65 triệu đồng; thu ngân sách đạt khoảng 2.600 tỷ đồng. Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Lai Châu chính thức tổ chức mô hình chính quyền 2 cấp, với 36 xã và 2 phường. Mô hình chính quyền 2 cấp ban đầu cho thấy hiệu quả tích cực về tăng cường minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Tại hội đàm, hai bên cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương; đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai bên cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Phát biểu tại hội đàm, Tiến sỹ Vông Sạ Văn Xay Nhạ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh U Đôm Xay cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Lai Châu và đánh giá cao những kết quả phát triển KT-XH và đổi mới mô hình chính quyền của tỉnh Lai Châu.

Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh U Đôm Xay Vông Sạ Văn Xay Nhạ Vông nhấn mạnh: Kinh nghiệm cải cách hành chính, phân cấp, tinh gọn bộ máy và ứng dụng công nghệ trong quản lý của Lai Châu là những bài học quý để tỉnh U Đôm Xay nghiên cứu, áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế. Cuộc gặp gỡ không chỉ góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai địa phương mà còn tiếp tục khẳng định tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết keo sơn giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa nhân dân 2 tỉnh: Lai Châu và U Đôm Xay ngày càng bền chặt.

Tiến sỹ Vông Sạ Văn Xay Nhạ Vông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh U Đôm Xay phát biểu tại hội đàm. (Ảnh: Phạm Thịnh)

Phát biểu kết luận tại hội đàm, ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu bày tỏ tin tưởng, những nội dung hai bên đã thống nhất tại cuộc hội đàm sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước: Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, phát triển lên tầm cao mới.

Để tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tỉnh Lai Châu mong muốn cùng tỉnh U Đôm Xay tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tinh giản bộ máy; tăng cường hợp tác về kinh tế, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của mỗi bên; thúc đẩy phát triển du lịch, khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên hợp tác hình thành các tour, tuyến du lịch từ tỉnh Lai Châu sang tỉnh U Đôm Xay và ngược lại.