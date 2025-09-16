Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay (Lào)
16/09/2025 15:38 GMT +7
Sáng 16/9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Bộ CHQS tỉnh U Đôm Xay (Lào) tổ chức hội đàm thường niên năm 2025. Cuộc hội đàm nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai địa phương.
Hội đàm thường niên giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay
Tại buổi hội đàm, đại diện hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hai bên cũng đánh giá cao những thành quả hợp tác đã đạt được trong thời gian qua.
Trong năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức đoàn sang thăm và hội đàm với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh U Đôm Xay. Hai đơn vị cũng duy trì mối liên hệ mật thiết, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.
Trong năm 2026 và các năm tiếp theo, hai bên thống nhất tập trung vào các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào cho lực lượng vũ trang và nhân dân; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình quốc phòng – an ninh; phối hợp xây dựng lực lượng vũ trang và khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức các chuyến tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ; duy trì chế độ hội đàm luân phiên định kỳ.
Buổi hội đàm đã thông qua dự thảo biên bản ghi nhớ và ký kết biên bản hội đàm, tặng quà, chụp ảnh lưu niệm.
