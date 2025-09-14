Việt Nam được giới khoa học đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên dược liệu phong phú, trong đó sâm Ngọc Linh (tên khoa học Panax vietnamensis Ha et Grushv.) đã được khẳng định là một trong những loài sâm quý hiếm nhất thế giới.

Phân bố tại độ cao từ 1.200 đến 2.100 m trên dãy núi Ngọc Linh, loài sâm này sở hữu đặc tính dược lý vượt trội với hàm lượng saponin cao, có tác dụng tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá tới 240 triệu đồng/kg, chỉ có ở Việt Nam- Ảnh 1.Ảnh: VGP/Nhật Anh

Theo kết quả nghiên cứu từ năm 1978 của Bộ Y tế, sâm Ngọc Linh có chứa tới 52 hợp chất saponin, cao hơn nhiều lần so các loại sâm khác trên thế thới, trong đó có tới 26 loại saponin không thể tìm thấy ở những loại khác… Đặc biệt, hoạt chất Saponin MR2 có cơ chế hoạt động như chất kháng sinh chiếm tới một nửa hàm lượng được công nhận là có khả năng phòng chống lại các tế bào ung thư. Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giảm tác dụng phụ của liệu pháp hóa-xạ trị… nâng cao thể trạng cơ thể. Do đó, sâm Ngọc Linh là dược liệu đặc biệt quý và có giá trị kinh tế rất cao.

Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá tới 240 triệu đồng/kg, chỉ có ở Việt Nam- Ảnh 2.Ảnh: VGP/Nhật Anh

Không chỉ củ mà hạt, hoa, lá sâm Ngọc Linh đều quý hiếm và đắt đỏ.

Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá tới 240 triệu đồng/kg, chỉ có ở Việt Nam- Ảnh 3.Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Được biết, sâm Ngọc Linh trồng khoảng 3-4 năm cây mới ra hoa và đậu quả. Khi đến mùa (tháng 7 đến tháng 9 Dương lịch), mỗi nhánh cây sẽ có một bông hoa. Tùy theo từng bông mà số lượng hạt khác nhau, mỗi bông thường dao động từ 30 - 100 hạt chắc. Tuy nhiên, cây sâm Ngọc Linh thường chỉ có một nhánh, rất ít cây có 2-3 nhánh. Thế nên, lượng hạt thu được lại càng ít.

Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá tới 240 triệu đồng/kg, chỉ có ở Việt Nam- Ảnh 4.Ảnh: Mạnh Cường/báo Thanh Niên

Bên cạnh đó, hầu hết người trồng sâm ở vùng núi Ngọc Linh đều sẽ giữ lại hạt để ươm cây chứ rất ít người bán. Vì vậy, loại hạt này lúc nào cũng khan hiếm và "cháy hàng"

Loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá tới 240 triệu đồng/kg, chỉ có ở Việt Nam- Ảnh 5.

Có thời điểm, hạt sâm ngọc linh ở Quảng Nam (cũ) và Kon Tum (cũ) có giá lên đến 110-120 nghìn đồng/hạt. Trung bình cứ khoảng trên 2.000 hạt sẽ được 1kg. Như vậy, 1kg hạt sâm Ngọc Linh sẽ có giá từ 220-240 triệu đồng/kg.

Trên thị trường những năm gần đây xuất hiện hạt sâm Ngọc Linh có giá chỉ 2-3 triệu/kg.

Các loại sâm Ngọc Linh, lá sâm và hạt sâm bán trên mạng xã hội với giá rẻ kém chất lượng, người dân khi mua cần phân biệt kỹ.



