Phát triển các sản phẩm du lịch Bắc Hà gắn với nâng cao thu nhập cho người dân

Xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Mùa Xuân.

Bắc Hà lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn

Những năm gần đây, du lịch Bắc Hà đã có những bước tiến mạnh mẽ. Nếu như trước đây, nhắc đến Bắc Hà người ta chỉ nghĩ tới phiên chợ trâu nổi tiếng, thì nay, hình ảnh về một vùng đất "4 mùa nghiêng say" đã trở nên quen thuộc với du khách trong và ngoài nước.

Thành công này đến từ việc Bắc Hà đã khai thác tối đa tiềm năng thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc trưng. Xã Bắc Hà xác định 5 dòng sản phẩm du lịch cốt lõi, bao gồm: "Du lịch Cao nguyên trắng", "Du lịch Chợ phiên Bắc Hà", "Du lịch Di sản Dinh thự Hoàng A Tưởng", "Lễ hội Đua ngựa truyền thống" và "Du lịch thể thao mạo hiểm".

Những lễ hội truyền thống như Lễ hội Đua ngựa đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia, thu hút hàng chục nghìn du khách mỗi năm. Việc này không chỉ góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa độc đáo mà còn tạo ra một sản phẩm du lịch riêng có, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Ông Nguyễn Duy Hoà, Bí thư Đảng uỷ xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết: Chúng tôi coi du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo đà cho sự phát triển của cả xã. Mục tiêu đến năm 2030, Bắc Hà sẽ đón trên 1 triệu lượt khách, trở thành trung tâm du lịch của vùng núi cao phía Bắc.

Điểm đặc biệt trong chiến lược của Bắc Hà là phát triển du lịch gắn liền với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia làm du lịch. Các mô hình du lịch cộng đồng, homestay mọc lên ngày càng nhiều, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân bản địa.

Dinh thự Hoàng A Tưởng được tu bổ, là điểm đến thăm quan của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Ly Seo Dũng, chủ một homestay ở xã Bắc Hà, chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi chỉ làm nông nghiệp, thu nhập bấp bênh. Từ khi chuyển sang làm du lịch, chúng tôi có thêm thu nhập từ dịch vụ ăn uống, lưu trú và bán các sản phẩm thổ cẩm do chính mình làm ra. Cuộc sống của bà con thay đổi rõ rệt".

Bên cạnh đó, mô hình du lịch nông nghiệp cũng đang được đẩy mạnh. Du khách không chỉ đến thăm quan mà còn có thể trải nghiệm làm nông dân mùa nước đổ, lúa chín, hái mận, thu hoạch lê, hay tìm hiểu về các vùng dược liệu quý. Điều này không chỉ tạo ra sản phẩm du lịch mới mẻ mà còn giúp tiêu thụ nông sản, nâng cao giá trị của các sản phẩm đặc hữu như mận, lê, hồng giòn...

Bắc Hà phát triển cây ăn quả gắn với du lịch trải nghiệm. Ảnh: Mùa Xuân.

Anh Tráng Seo Khúa, thôn Hoàng Hạ, xã Bắc Hà tâm sự: Hiện gia đình tôi có 3.500 gốc lê VH6, trong đó có hơn 1.000 gốc đã cho thu hoạch.

Vụ lê năm 2025, gia đình tôi thu được 5 tấn quả, với giá bán khoảng 60 nghìn đồng/kg, thu về khoảng 300 triệu đồng.

Theo anh Khúa, những gốc cây lê do anh trồng đều do Chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình 30A hỗ trợ giống. Nhờ trồng loại cây này đã giúp gia đình anh có thêm thu nhập, góp phần quảng bá sản phẩm lê Bắc Hà cho khách du lịch....

Phát triển homestay ở Bắc Hà tạo công ăn việc làm, mang lại thu nhập cho người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Bằng những cách làm sáng tạo, sự nỗ lực của người dân, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 12,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm.

Với diện tích rộng, vị trí trung tâm, có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch; chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí, hạ tầng kinh tế - xã hội,...đều thuận lợi và nổi trội hơn các xã lân cận, do đó Bắc Hà hội tụ đầy đủ các điều kiện để bứt phá.

Bên cạnh đó, dự báo giai đoạn tới xã tiếp tục được thụ hưởng nguồn lực to lớn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, hưởng lợi từ chủ trương ưu tiên phát triển các địa bàn động lực của tỉnh. Hạ tầng kết nối quan trọng từng bước hoàn thiện, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 4E Bắc Ngầm - Bắc Hà, các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã.

Dư địa phát triển ngành du lịch còn lớn. Đội ngũ cán bộ dần chuẩn hóa; hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh; an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định… là những thời cơ cho xã trong giai đoạn tới.

Mặc dù đã gặt hái được nhiều thành công, con đường phát triển du lịch trên địa bàn xã Bắc Hà vẫn còn không ít khó khăn, như sau sáp nhập địa bàn rộng, chia cắt, nhiều thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn; kết cấu hạ tầng một số nơi còn thiếu, chưa được đầu tư đồng bộ.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng tính bền vững chưa cao, nguy cơ tái nghèo. Việc bảo tồn văn hóa chưa đi vào chiều sâu trước làn sóng du lịch thương mại, quản lý quy hoạch để tránh phá vỡ cảnh quan tự nhiên là những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu...

Một góc trung tâm xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai hôm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng Bắc Hà trở thành điểm đến đặc sắc, hấp dẫn, thân thiện và an toàn gắn với hình ảnh “Bắc Hà nơi giao lưu, hội tụ bản sắc dân tộc Mông, Tày của các xã trong khu vực”, Bắc Hà đang tập trung vào việc thu hút đầu tư và nâng cấp hạ tầng.

Nhiều dự án du lịch trọng điểm như: Công viên hoa đỗ quyên, Tổ hợp du lịch Bản Phố, Khu vui chơi hồ Na Cồ... đang được triển khai, hứa hẹn sẽ tạo ra những sản phẩm du lịch đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của những du khách khó tính nhất.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số cũng được chú trọng. Việc xây dựng bản đồ du lịch tương tác 3D, ứng dụng thuyết minh tự động tại các điểm di tích đã giúp nâng cao trải nghiệm của du khách. Chiến lược marketing cũng được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp, đưa hình ảnh Bắc Hà đến gần hơn với du khách quốc tế.

Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm.



Xã Bắc Hà được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 6 đơn vị hành chính là Thải Giàng Phố, Nậm Mòn, Hoàng Thu Phố, Bản Phố, Na Hối và thị trấn Bắc Hà của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trước đây. Với diện tích gần 180km2, xã có 6.298 hộ, 29.995 nhân khẩu, gồm 12 dân tộc, phân bố ở 59 thôn.