Tiết mục văn nghệ múa gậy sinh tiền tại lễ khai mạc Festival “Nghiêng say mùa thu" năm 2025. Ảnh: Lê Hiếu.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND xã Bắc Hà Phạm Thị Non nhấn mạnh: Festival "Nghiêng say mùa thu" không chỉ là một sự kiện du lịch, mà thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao đặc biệt, địa phương muốn tôn vinh truyền thống lịch sử, giáo dục lòng yêu nước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đồng thời, quảng bá tài nguyên và các sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; tạo ra những đột phá trong phát triển du lịch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Bắc Hà.

Chương trình nghệ thuật "Sắc màu cao nguyên - Bản sắc hội tụ" kết hợp trình diễn trang phục các dân tộc mở màn Lễ khai mạc đã mang đến cho người dân và du khách ấn tượng sâu sắc, khó quên về lòng hiếu khách và khắc họa thành công vẻ đẹp văn hóa đặc trưng của con người nơi đây.

Cũng tại sân khấu Chợ Văn hóa Bắc Hà, trong 2 tối 31/8 và 1/9, du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội sôi động với vòng xòe đoàn kết, nhịp Then, đàn Tính, múa khèn Mông và lửa trại ấm cúng.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc Festival “Nghiêng say mùa thu" Bắc Hà năm 2025. Ảnh: Lê Hiếu.

Mỗi tiết mục là một hành trình khám phá văn hóa độc đáo, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn nhịp sống và văn hóa vùng cao. Trong khuôn khổ của Festival, từ ngày 29/8 đến 02/9/2025, tại các điểm du lịch nổi tiếng của Bắc Hà, du khách được trải nghiệm một hành trình đầy cảm xúc, như: Tham gia giải chạy bộ 10km giữa sắc vàng mùa lúa chín, thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ cộng hưởng với tinh thần thể thao sôi nổi; tự tay trải nghiệm làm cốm truyền thống, thử tài làm bánh dày và chiêm ngưỡng nghệ thuật vẽ sáp ong tinh xảo của đồng bào dân tộc Mông tại Dinh Hoàng A Tưởng...

Một tiết mục nghệ thuật tại chương trình khai mạc Festival “Nghiêng say mùa thu" năm 2025. Ảnh: Lê Hiếu.

Đến với Bắc Hà dịp này, du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động của chợ trâu Bắc Hà; khám phá đỉnh Núi Cóc để ngắm toàn cảnh Bắc Hà hùng vĩ; thưởng ngoạn vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang uốn lượn tại Sín Chéng hay săn mây tại Tả Củ Tỷ và cưỡi ngựa dạo quanh bản làng, ngắm hoàng hôn buông xuống trên đồi Ngải Thầu; thưởng thức thiên đường ẩm thực vùng cao với thắng cố, rượu ngô Bản Phố, phở chua... tại chợ phiên Bắc Hà.