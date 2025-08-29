Lào Cai: Tuyển dụng hơn 1.900 giáo viên hợp đồng

Tỉnh Lào Cai đang cần tuyển dụng hơn 1.900 giáo viên, trong đó, giáo viên mầm non là 242 chỉ tiêu. Ảnh: CTV.

Thực hiện Công văn của UBND tỉnh Lào Cai về việc hợp đồng giáo viên và tăng cường, biệt phái, thỉnh giảng giáo viên.

Trong thời gian chờ thực hiện tuyển dụng giáo viên theo vị trí việc làm của từng cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai thông báo việc hợp đồng giáo viên trên địa bàn tỉnh Lào Cai, năm học 2025-2026.

Theo đó, số lượng, vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp giáo viên cần hợp đồng dự kiến là 1.915 giáo viên, trong đó:

- Giáo viên Mầm non: 242.

- Giáo viên Tiểu học: 532 (trong đó giáo viên dạy các môn: 278; Tiếng anh: 124; Tin học: 62; thể dục: 28; Âm nhạc: 18; Mỹ thuật: 22).

- Giáo viên Trung học cơ sở : 849 (trong đó môn Toán: 125; Vật lý: 38; Hóa học: 27; Sinh học: 26; Ngữ văn: 112; Lịch sử: 29; Địa lý: 38; GDCD: 42; Thể dục: 22; KTCN: 09; KTNN: 48; Tiếng anh: 92; Tin học: 68; Âm nhạc: 47; Mỹ thuật: 27; Lịch sử và Địa lý: 48; Khoa học tự nhiên: 51).

- Giáo viên trung học phổ thông: 292 (trong đó môn Toán: 51; Vật lý: 10; Hóa học: 13; Sinh học: 08; Ngữ văn: 44; Lịch sử: 28; Địa lý: 27; GDCD: 29; Thể dục: 12; KTNN: 04; KTCN: 04; Tiếng anh: 34; Tin học: 15; ANQP: 09; Âm nhạc: 02; Mỹ thuật: 02).



Đối tượng hợp đồng:

- Giáo viên Mầm non: Có bằng cao đẳng trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên mầm non;

- Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông yêu cầu phải có bằng đại học trở lên. Ảnh: Mùa Xuân.

Tiêu chuẩn, điều kiện hợp đồng:

Người đăng ký hợp đồng lao động ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp giáo viên phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- Có quốc tịch Việt Nam;

- Có đơn xin hợp đồng giảng dạy;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đăng ký hợp đồng.

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

Mức lương hợp đồng:

Người được ký hợp đồng được hưởng lương bậc 1,hưởng phụ cấp đứng lớp, phụ cấp khu vực, được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ khác theo quy định (không được hưởng phụ cấp thu hút và trợ cấp lần đầu), cụ thể:

- Đối với cấp Mầm non: Thực hiện lương theo giáo viên Mầm non hạng III với hệ số 2,10;

- Đối với cấp Tiểu học: Thực hiện lương theo giáo viên Tiểu học hạng III với hệ số 2,34;

- Đối với cấp trung học cơ sở: Thực hiện lương theo giáo viên trung học cơ sở hạng III với hệ số 2,34;

- Đối với cấp trung học phổ thông: Thực hiện lương theo giáo viên trung học phổ thông hạng III với hệ số 2,34;

- Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Thực hiện như trên theo cấp học tương ứng tại đơn vị.

Hồ sơ đăng ký hợp đồng:

- Đơn xin hợp đồng giảng dạy (Mẫu gửi kèm theo Thông báo số 14/TB-SGDĐT ngày 27/8/2025 của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc hợp đồng giáo viên năm học 2025 - 2026).

- Bản phô tô (không cần công chứng) các giấy tờ sau:

+ Căn cước công dân;

+ Bằng tốt nghiệp (cao đẳng, đại học, thạc sĩ..), bảng điểm;

+ Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (đối với trường hợp tốt nghiệp không phải ngành đào tạo giáo viên).

* Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt Nam.



Thời gian tiếp nhận hồ sơ hợp đồng:

Đợt 1: Từ ngày 28/8/2025 đến hết ngày 10/9/2025.

Đợt 2: Từ ngày 11/9/2025.

Khuyến khích các trường hợp nộp hồ sơ trước ngày 05/9/2025; Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên bố trí công tác đối với các trường hợp nộp hồ sơ sớm.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ hợp đồng tại 2 địa điểm gồm: Địa điểm 1: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 1141, đường Yên Ninh, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Địa điểm 2: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Trụ sở khối IV, đường 30/4 phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Thời gian hợp đồng: Không quá 12 tháng.



