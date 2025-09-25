Điều gì sẽ xảy ra với sức khoẻ nếu bạn thường xuyên ăn tôm?

Ăn tôm giúp tăng tiêu thụ protein

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat This cho biết, tôm cung cấp một lượng protein lớn khoảng 19 gam protein cho mỗi khẩu phần. Điều này tương đương với khoảng 75% tổng lượng calo là protein, phù hợp với chế độ ăn kiêng tìm kiếm nhiều nguồn protein nạc hơn.

Protein phần lớn được biết đến với những đóng góp trong việc duy trì cơ nạc, nhưng protein cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển và sửa chữa các tế bào và mô của cơ thể, điều hòa các enzym và hormone, và duy trì sự cân bằng chất lỏng thích hợp.

Ăn tôm có thể cải thiện lượng đồng của mình

Một khoáng chất thiết yếu mà chúng ta thường không quan tâm nhưng rất quan trọng trong chế độ ăn uống của chúng ta là đồng. Đồng tham gia vào quá trình chuyển hóa sắt và hình thành các mô liên kết và chất dẫn truyền thần kinh.

Ăn tôm thường xuyên rất tốt cho sức khoẻ

Nam giới trưởng thành và phụ nữ trưởng thành không mang thai/đang cho con bú nên tiêu thụ 900 microgam đồng mỗi ngày. Tôm chứa khoảng 300 microgam trên mỗi khẩu phần ba ounce.

Nhận được lượng đồng lớn hơn nữa bằng cách thưởng thức tôm hấp với khoai tây (khoai tây chứa khoảng 675 microgam đồng trên một củ khoai tây vừa) hoặc tôm trong món mì ống với nước sốt làm từ hạt điều (hạt điều chứa khoảng 630 microgam trên một củ khoai tây) khẩu phần ounce).

Làm tăng cả cholesterol “tốt” lẫn “xấu”

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn trang Verywell Health cho biết, mặc dù tôm có hàm lượng cholesterol cao, nhưng nó có thể làm tăng mức lipoprotein mật độ cao (HDL), hay cholesterol "tốt", giúp cơ thể loại bỏ lipoprotein mật độ thấp (LDL), hay cholesterol "xấu".

Nồng độ LDL cao có thể dẫn đến hình thành mảng bám trong mạch máu, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đau tim hoặc đột quỵ. Tuy nhiên, ăn tôm thường xuyên sẽ không góp phần làm tăng tỷ lệ cholesterol xấu.

Cơ thể tự điều chỉnh khi tiêu thụ cholesterol

Khi bạn hấp thụ cholesterol từ thực phẩm, cơ thể sẽ cảm nhận được điều này và báo hiệu cho gan sản xuất ít cholesterol hơn, hệ tiêu hóa hấp thụ ít hơn và tăng cường phân hủy cholesterol. Bằng cách này, cơ thể bạn giúp đảm bảo có đủ lượng cholesterol cần thiết trong máu.

Ăn tôm thường xuyên có thể tốt cho tim mạch

Tôm không chỉ ít chất béo không lành mạnh mà còn ít calo, giàu protein và chứa axit béo omega-3 và selen, cả hai đều tốt cho tim. Tôm cũng chứa chất chống oxy hóa astaxanthin, có thể làm giảm viêm và giúp tăng cường động mạch.

Một số bằng chứng cho thấy những người ăn tôm thường xuyên có thể có huyết áp thấp hơn và ít mắc bệnh tim hơn.







