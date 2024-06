Công an tỉnh Sơn La đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương xây dựng kế hoạch, huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ, phân công lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác bảo đảm an toàn tại các điểm thi và các khâu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Clip: Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra an toàn, nghiêm túc

Huy động lực lượng đảm bảo an toàn kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27- 28/6. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với 12.680 thí sinh đăng ký dự thi, Sơn La là một trong những địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước.

Từ sáng sớm, lực lượng Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã triển khai lực lượng xuống từng điểm thi nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm thi được thuận tiện và an toàn.

Công an Sơn La tăng cường xuống từng điểm thi nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm trường được thuận tiện và an toàn. Ảnh: Trung Hiếu

Đại úy Cầm Văn Huân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Đơn vị đã bố trí lực lượng phối hợp với Công an địa bàn chốt tại các ngã ba, ngã tư tại những điểm thi, tuyến đường có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn điều tiết giao thông để đảm bảo việc đi lại của các em học sinh và phụ huynh được an toàn thông suốt.

Xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là kỳ thi cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Xác định công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, Công an tỉnh Sơn La đã triển khai lực lượng, phương tiện chuẩn bị sẵn sàng phương án phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực diễn ra kỳ thi; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý những tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là các thông tin sai lệch về Kỳ thi và sử dụng công nghệ cao nhằm gian lận trong thi cử.

Thượng tá Đoàn Kim Cương, Phó trưởng phòng Bảo vệ An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi. Đã tổ chức tập huấn quy chế thi cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ, lựa chọn cán bộ chiến sỹ có kinh nghiệm tham gia các khâu trọng yếu của kỳ thi, xử lý các tình huống phát sinh phức tạp về an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh. Ảnh: Trung Hiếu

Cùng với đó phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái xấu, độc và những hành vi đi ngược lại chủ trương của Nhà nước để đảm bảo kỳ thi được diễn ra tuyệt đối an toàn.

Với sự chủ động vào cuộc đồng bộ của các cấp ngành, các huyện, thành phố, sự quan tâm, đồng thuận của phụ huynh, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diên ra thành công tốt đẹp, trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.