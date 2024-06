Hơn 80 thi sinh ở Sơn La được miễn bài thi ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong ngày 27 và 28/6. Đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sơn La có 12.724 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Toàn tỉnh Sơn La có 12.724 thí sinh đăng ký dự thi (10.386 học sinh THPT; 1.211 học sinh GDTX; 1.127 học sinh tự do), với 35 điểm thi; 597 phòng thi. Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tiếp tục được triển khai theo phương châm "4 đúng, 3 không" (Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng đủ quy trình, không được bỏ bất cứ một quy trình nào; đúng vị trí chức trách nhiệm vụ được giao; đúng thời điểm, kịp thời xử lý các tình huống bất thường; 3 không gồm: Không lơ là, chủ quan; không tự ý xử lý tình huống bất thường; không căng thẳng, áp lực quá mức).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Sơn La có 20 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi và 81 thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ. 20 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi đều thuộc diện khuyết tật mức độ nặng; 81 em được miễn thi ngoại ngữ do đạt các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (79 em có chứng chỉ IELTS sẽ nhận điểm 10 môn ngoại ngữ khi xét công nhận tốt nghiệp). Các em có chứng chỉ ngoại ngữ tập trung vào các trường: THPT Chuyên Sơn La 48 chứng chỉ; tiểu học THCS&THPT Chu Văn An 12 chứng chỉ; tiểu học THCS&THPT Bình Minh 8 chứng chỉ; còn lại là các em đạt chứng chỉ tại các trường THPT: Gia Phù, Mộc Lỵ, Phù Yên, Thảo Nguyên.

Để hoàn thiện các chỉ tiêu trong tháng nước rút tiến tới kỳ thi chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tiếp tục tập trung ôn luyện cho học sinh, đặc biệt là học sinh yếu. Tăng cường sự hỗ trợ của tổ chuyên môn, khuyến khích ôn cả 3 buổi, đặc biệt là huy động học sinh ở gần trường để ôn buổi tối. Thực hiện ôn chuyên đề, học đến đâu nắm chắc kiến thức đến đó, không lạm dụng làm đề khi chưa thực sự vững kiến thức.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Sơn La có 20 thí sinh được miễn thi tất cả các bài thi và 81 thí sinh được miễn bài thi ngoại ngữ. Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu với giải pháp đột phá nâng cao phổ điểm; thực hiện in tài liệu cho 100% học sinh kèm theo hướng dẫn ôn. Tổ chức thi thử lần 5 cấp sở vào ngày 6 và 7/6, khuyến khích các cơ sở giáo dục tự tổ chức thi ở lớp, trường, cụm lần cuối trước khi bước vào kỳ thi để rèn luyện, chuẩn bị tốt tâm lý cho học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Khắc Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Tông Lệnh, huyện Thuận Châu, thông tin: Năm học 2023-2024, nhà trường có 443 học sinh khối 12. Đến nay, trường đã tuyên truyền đầy đủ về kỳ thi, lịch thi, những điểm mới của kỳ thi đến 100% học sinh lớp 12. Hoàn thành việc bố trí các phòng thi. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng vận động, tuyên truyền các hộ dân ở khu vực lân cận giữ gìn vệ sinh chung, không lấn chiếm lòng lề đường, duy trì "Đường thông hè thoáng", tạo thuận lợi cho thí sinh và đảm bảo an toàn giao thông khi kỳ thi diễn ra.

Đảm bảo các điều kiện cho kỳ thi tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ảnh: Văn Ngọc

Phấn đấu chất lượng kỳ tốt nghiệp THPT

Trức đó,từ ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục đã phát động "Đợt thi đua cao điểm 150 ngày cống hiến, phấn đấu nâng cao chất lượng kỳ thi". Các trường học có nhiều hoạt động, như: "Tất cả vì học sinh thân yêu", "Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau", "Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn". Bằng tình yêu nghề, hết lòng vì học sinh, đội ngũ giáo viên các nhà trường đã tích cực ôn tập cho học sinh lớp 12.

Ngoài chương trình chính khóa vào buổi sáng, các thầy cô dành thêm thời gian ôn luyện, củng cố kiến thức cho các em miễn phí vào buổi chiều hoặc tối. Đến nay, các trường học đã tổ chức 136.033 tiết ôn thi tốt nghiệp; 25.448 tiết dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, kém. Ủng hộ gần 400 triệu đồng tiền mặt và 300 triệu đồng quy ra hiện vật cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn. Với mục tiêu giữ vững và cải thiện tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thực chất, bền vững; nâng dần phổ điểm trung bình các môn thi, Sở GD&ĐT tổ chức các hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức kỳ thi; hội nghị đánh giá kết quả ôn thi lớp 12 và giải pháp cải tiến phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Các em học sinh tập chung ôn thi lại, năm chắc kiến thức tự tin vào phòng thi. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, để chuẩn bị tốt cho kỳ tốt nghiệp THPT năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 25/5/2024 về tăng cường sự chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Thành lập các đoàn kiểm tra của BCĐ tại 12 huyện, thành phố, với 35 điểm thi, nắm thông tin về công tác ôn thi tốt nghiệp, công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, điện, nước, thông tin liên lạc, an toàn thực phẩm, giao thông, nơi ăn, ở, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ làm thi, thí sinh dự thi.

Đảm bảo kỳ thi diễn theo kế hoạch, các cơ quan, thành viên BCĐ đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các điểm thi; tham gia công tác bảo vệ việc vận chuyển, bàn giao, bảo quản đề thi, bài thi. Sở Y tế có phương án phối hợp chăm sóc sức khỏe cho cán bộ làm thi và các thí sinh dự thi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; phòng chống dịch bệnh. Sở Giao thông - Vận tải kiểm tra các tuyến đường đảm bảo không bị ách tắc, có phương án dự phòng đối với các cung đường học sinh đi thi, vận chuyển đề thi, bài thi.

Giờ ôn thi của các em học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, thông tin: Đến nay, công tác chuẩn bị các điều kiện cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 đang được thực hiện đúng kế hoạch. Các khâu như: Bố trí điểm thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, cán bộ làm nhiệm vụ tại kỳ thi, tập huấn cán bộ làm công tác thi, phương án bảo đảm an ninh, an toàn tại kỳ thi... được triển khai thực hiện sớm, bảo đảm yêu cầu. Ngoài ra, ngành phối hợp với đơn vị chức năng, các địa phương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, xây dựng các phương án dự phòng để ứng phó, xử lý các tình huống bất thường.

Với sự chuẩn bị chu đáo ở các khâu theo quy định của Bộ GD&ĐT và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của thầy cô giáo, học sinh, đó là cơ sở để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh sẽ đạt kết quả cao nhất.