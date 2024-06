Sơn La: Các thí sinh đến 35 điểm thi làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 26/6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La bắt đầu làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Năm nay, tỉnh Sơn La có 12.680 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT; trong đó có 10.376 học sinh THPT, 1.193 học sinh GDTX và 1.111 thí sinh tự do, tham dự tại 35 điểm thi trong toàn tỉnh.

Đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tốt nghiệp THPT

Theo ghi nhận của PV, tại các điểm thi, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; sơ đồ hướng dẫn phòng thi được dán tại vị trí dễ quan sát. Đúng 14 giờ, thí sinh đã đến các điểm thi để làm thủ tục, kiểm tra lại thông tin cá nhân. Cán bộ coi thi phổ biến, quán triệt quy chế thi, lịch thi cho các thí sinh.



Tại 35 điểm thi đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thống nhất kế hoạch tổ chức coi thi. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất theo quy định, gồm: Niêm yết các thông tin theo quy định; chuẩn bị các túi văn phòng phẩm; nơi bảo quản vật dụng thí sinh không được mang vào phòng thi; kiểm tra, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất khác. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn đề thi, bài thi; an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; phương án dự phòng để ứng phó khi có tình huống bất thường xảy ra... đã được hoàn tất.

Thí sinh đến điểm thi làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Văn Ngọc

116 thí sinh không đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh 2024, đến 16 giờ 5 phút ngày 26/6, toàn tỉnh có 116 thí sinh không đến làm thủ tục thi. Trong đó, 20 thí sinh được miễn thi; 40 thí sinh có đơn xin không thi; 1 thí sinh bị tai nạn trước ngày thi; 1 thí sinh bị ốm; 54 thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi. Các thí sinh đã hoàn thành thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho kỳ thi.

Năm nay, tỉnh Sơn La có 12.680 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng trong sáng ngày 26/6, các điểm thi trong toàn tỉnh đã tổ chức họp toàn thể cán bộ tham gia tổ chức thi để công bố quyết định thành lập ban coi thi; báo cáo công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện; học tập quy chế thi, nghiệp vụ coi thi; phổ biến kế hoạch coi thi; kiểm tra, nắm tình hình nơi ở, sinh hoạt của cán bộ tham gia coi thi và thí sinh dự thi.