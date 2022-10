Đảm bảo ANTT Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" điểm cầu Sơn La

Công an Sơn La huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ đảm bảo ANTT Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" tại điểm cầu Sơn La





Trải qua các cuộc thi Tuần, Tháng, Quý, Đường lên đỉnh Olympia 2022 đã đi đến chặng chung kết với 4 thí sinh xuất sắc nhất, em Bùi Anh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi quý III tiến vào trận chung kết năm 2022 và đây cũng là lần đầu tiên cầu truyền hình chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia được tổ chức tại tỉnh Sơn La.

Điểm cầu Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" tại tỉnh Sơn La được bố trí tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La



Ngay từ sáng sớm, lực lượng Công an Sơn La đã triển khai lực lượng đảm bảo công tác PCCC và CNCH và đảm TTATGT tại khu vực quảng trường Tây Bắc. Lực lượng CSGT làm tốt nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sự kiện diễn ra…

Thiếu tá Bùi Ngọc Bé, Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an thành phố Sơn La cho biết: Để đảm bảo TTATGT tại TP Sơn La, Đội CSGT-TT CATP Sơn La đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát, chốt chặn để đảm bảo đường thông hè thoáng, cho nhân dân đi lại an toàn thông suốt.. Tránh ùn tắc giao thông đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân cũng như thầy cô giáo ở các trường, đến cổ vũ góp phần làm cho chương trình thành công tốt đẹp.

Công an Sơn La Đảm bảo ANTT Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22" điểm cầu Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Từ 7h35' chương trình văn nghệ và đồng diễn cổ vũ thí sinh Bùi Anh Đức do các diễn viên Nhà hát Sơn la và học sinh trường THPT Chuyên Sơn La biểu diễn đã được diễn ra… Trong không khí vui mừng, phấn khởi cùng tiếng hò reo nồng nhiệt, băng rôn khẩu nhiệt ngập tràn Quảng trường Tây Bắc với hy vọng thí sinh Bùi Anh Đức hoàn thành xuất sắc nhất phần thi của mình.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo sở GD và ĐT tỉnh Sơn La phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh và đồng thời phối hợp chặt chẽ với VTV3 để chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho điểm cầu tỉnh Sơn La. Công tác an ninh trật tự đã được lực lượng Công an triển khai và và được các cấp các ngành chấp hành, đặc biệt là các em học sinh ủng hộ rất là cao. Tôi tin tưởng rằng công tác ANTT tại Sơn La sẽ được đảm bảo phục vụ rất tốt để điểm cầu Sơn La đạt được kết quả tốt nhất.

Các đại biểu, giáo viên và học sinh đại diện cho một số trường THPT, THCS trên địa bàn Thành phố Sơn La đến động viên, cổ vũ cho em Bùi Anh Đức. Ảnh: ANTV Sơn La

Với những phương án, tình huống đảm bảo ANTT được triển khai kỹ càng, đồng bộ, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho trận Chung kết Olympia tại điểm cầu Sơn La đã được lực lượng Công an Sơn La chuẩn bị chu đáo, giúp cho chương trình diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn, thành công tốt đẹp.