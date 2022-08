Lai Châu: Tăng cường đảm bảo ANTT tại các địa bàn trọng điểm

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng Công an tỉnh; lãnh đạo Công an các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn; lãnh đạo đội An ninh, trưởng Công an các xã trong kế hoạch tăng cường cơ sở. Ảnh Bảo Anh