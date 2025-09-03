Đặc sản "truyền đời" đắt đỏ bậc nhất Việt Nam, giá 680 triệu đồng/kg, ít người biết

Trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 2.400-2.700m, có một loài cây hàng nghìn năm tuổi được mệnh danh là bảo vật của Việt Nam. Sở dĩ loài cây này quý giá như vậy là bởi hiện nay chúng chỉ còn lại 50-60 gốc. Đó chính là những cây chè cổ thụ Bạch Long.

Thân cây chè Bạch Long cổ thụ được rêu mốc bao phủ, mọc hoang dã trong rừng sâu lẫn trong làn sương mờ ảo trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, nơi có rất ít dấu chân người.

Những cây chè cổ thụ ở đây có đường kính một người ôm không xuể. Gọi là cây "cổ thụ" vì tuổi thọ của những cây chè theo các nhà khoa học có thể đến hàng ngàn năm tuổi, chúng sống như thể hóa thạch giữa rừng già, trường tồn và thách thức thời gian.

Cây chè cổ thụ Bạch Long đã tích tụ dưỡng chất suốt cả trăm, thậm chí cả ngàn năm, có lẽ, hương của trời, vị của đất đã thấm đẫm trong những lá chè mang tới hương vị riêng rất đặc biệt làm chinh phục lòng người.

Thêm vào đó, quy trình sản xuất trà Bạch Long cũng cực kỳ công phu và tốn kém. Để làm ra được 1kg trà khô thì phải hái được khoảng 3-3,8kg búp chè tươi cổ thụ và để hái được 3-3,8kg búp chè tươi thì phải trèo hết 30 cây chè. Chính vì vậy mà giá của trà Bạch Long lên đến 680 triệu đồng/kg.

Được biết, tôm trà của chè cổ thụ Bạch Long thanh mảnh và trắng, phần thân được bao phủ bởi những sợi lông trắng, giống như đuôi của một con rồng nên được đặt tên là trà Bạch Long.

Khi pha trà, những tôm trà rơi xuống trông đầy mềm mại, hương thơm tỏa ra đặc trưng và giữ lâu hơn hẳn những loại trà bình thường. Nước trà màu vàng mơ, vị êm dịu, ngọt ngào khiến người thưởng thức thỏa mãn cả thị giác và vị giác. Nhấp một ngụm nước trà Bạch Long, ngậm một chút trong miệng rồi mới nuốt, cảm thấy vị trà thấm vào từng tế bào, sảng khoái và tỉnh táo đến khó tả.

Tuy nhiên, việc bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên cây chè Bạch Long trở nên cấp bách do số lượng giảm sút và nguy cơ bị phá huỷ bỏi sự quan tâm của nhiều người và việc chặt phá trái phép.

Do đó, cần có những biện pháp để bảo tồn và phát triển loài cây này, đồng thời tận dụng tối đa tài nguyên di sản quý giá mà thiên nhiên ban tặng.



