Trên thị trường nội địa, giá cà phê lao dốc, giá thấp nhất tại Lâm Đồng (cũ)

Giá cà phê hôm nay 3/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.602 USD/tấn, tiếp tục lao dốc 4,66% (225 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 cũng giảm 4,95% (229 USD/tấn), xuống còn 4.399 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 giảm 3,69% (14,65 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 382,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 4,08% (15,75 US cent/pound), đạt 370,35 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 114.300 – 115.000 đồng/kg, giảm 6.200 - 6.500 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 115.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 114.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 114.300 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 115.000 đồng/kg.

Thời tiết thuận lợi và tỷ giá gây sức ép lên giá cà phê

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, sắc đỏ bao trùm trên hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm nguyên liệu công nghiệp. Đáng chú ý, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Trong đó, giá cà phê Arabica đánh mất hơn 4% về mức 8.164 USD/tấn, giá cà phê Robusta cũng ghi nhận mức giảm gần 5% về mức 4.399 USD/tấn.

Theo MXV, biến động tỷ giá cùng với những chuyển biến tích cực trong tình hình thời tiết tại các quốc gia sản xuất chính như Brazil và Việt Nam đã gây sức ép lên giá cà phê trong phiên hôm qua. Trong ba tuần gần đây, đồng Real Brazil liên tục suy yếu so với đồng USD khi đánh mất khoảng 1,3%. Việc đồng nội tệ giảm giá được đánh giá là yếu tố thúc đẩy hoạt động xuất khẩu tại Brazil, qua đó làm gia tăng nguồn cung cà phê của Brazil ra thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết tại Brazil tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, trong khi Việt Nam vẫn duy trì nền thời tiết thuận lợi cho sản xuất. Dữ liệu từ Barchart cho biết lượng mưa tại Brazil những ngày qua cao hơn trung bình, phần nào xoa dịu lo ngại về sản lượng vụ tới. Đặc biệt, bang Minas Gerais – vùng trồng cà phê lớn nhất nước này – có lượng mưa trong tuần kết thúc ngày 30/8 đạt 10,1 mm, bằng 163% so với mức trung bình lịch sử.

Tại Việt Nam, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên tuần trước ghi nhận một số cơn mưa nhỏ nhưng nhìn chung không ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cây cà phê. Hiện nay, quả cà phê đã phát triển lớn, cây có khả năng chịu nước tốt nên vườn cà phê tiếp tục duy trì sinh trưởng ổn định.

Cập nhật tình hình sản xuất cà phê tại các quốc gia chủ lực cho thấy Brazil đang bước vào giai đoạn cuối của vụ thu hoạch. Theo thông báo mới nhất từ hợp tác xã cà phê lớn nhất nước này - Cooxupé, đến ngày 29/8, các thành viên đã hoàn thành 94,9% khối lượng thu hoạch. Trước đó, công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết, tính đến ngày 20/8, Brazil đã thu hoạch xong 99% sản lượng cà phê niên vụ 2025-2026, trong đó Robusta đạt 100% còn Arabica đạt 98%.

Trong khi đó tại Việt Nam, các vườn cà phê ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã bắt đầu cho quả bói đầu vụ nhưng sản lượng còn hạn chế, các khu vực khác cũng xuất hiện thu hoạch sớm với khối lượng không đáng kể. Tuy nhiên, theo phản ánh của nông dân, cây cà phê năm nay phát triển tốt và kỳ vọng năng suất cao cho vụ thu hoạch chính sắp tới.

Tuy nhiên, thị trường cà phê hiện vẫn phải đối mặt với hai thách thức lớn đến từ những tác động tiêu cực của thuế quan và triển vọng sản lượng niên vụ 2025-2026 tại Brazil suy giảm rõ rệt. Cuối tuần qua, Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (CECAFÉ) đã bày tỏ quan ngại về việc chính phủ liên bang bắt đầu xem xét khả năng áp dụng Luật Đối ứng để trả đũa Mỹ - động thái có thể dẫn tới mức thuế 50% lên hàng hóa Brazil xuất sang Mỹ, bao gồm cả cà phê.

CECAFÉ nhấn mạnh, như đã được đề cập trong các cuộc họp gần đây giữa khu vực tư nhân và chính phủ, giải pháp hợp lý nhất vào thời điểm này là duy trì đối thoại xây dựng với khối doanh nghiệp cũng như với giới chức Mỹ. Tổ chức này cho rằng việc xem xét áp dụng Luật Đối ứng là quá sớm, bởi đến nay hai chính phủ Brazil và Mỹ vẫn chưa có một cuộc gặp chính thức nào. Nếu luật này được áp dụng, tình hình sẽ càng gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc trao đổi với các đối tác nhập khẩu Mỹ, đồng thời làm phức tạp thêm quá trình đối thoại giữa hai chính phủ.