Giá cà phê tăng, nguồn cung cà phê Việt Nam đang cạn kiệt

Giá cà phê hôm nay 1/9

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đã tăng tổng cộng 47% (1.600 USD/tấn) trong tháng 8 vừa qua, lên mức 5.001 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 44,6% (1.484 USD/tấn), lên mức 4.815 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng tới 34,2% (101 US cent/pound) trong tháng 8, lên mức 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 33,7% (97 US cent/pound), đạt 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 121.800 – 122.700 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 122.500 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 122.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 121.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 122.700 đồng/kg.

Nguyên nhân giá cà phê tăng mạnh trong bốn tuần qua được cho là do những lo ngại về nguồn cung khan hiếm và điều kiện thời tiết tại Brazil. Lượng cà phê Robusta tồn kho của ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tháng là 6.552 lô vào thứ Năm tuần trước. Ngoài ra, lượng tồn kho cà phê Arabica cũng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm qua nằm ở mức 710.196 bao vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Nguồn cung cà phê toàn cầu đang được dự đoán là sẽ dư thừa 1,45 triệu bao cho niên vụ cà phê từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026.

Có thể nhận định rằng hầu hết các nhà giao dịch phần nhiều đang tin vào vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung cho niên vụ cà phê từ 10/2024 – 9/2025 hiện tại, rồi với lượng tồn kho hạn chế được chuyển sang niên vụ cà phê 10/2025 – 9/2026. Điều này diễn ra trước vụ thu hoạch chính tính theo mùa của Colombia và Trung Mỹ cho niên vụ cà phê 2025/26 sắp tới.

Sản lượng vụ mùa từ tháng 7/2025 đến tháng 6/2026 của Brazil có thể đạt khoảng 65 triệu bao, đây là con số mà thị trường cũng đang căn cứ từ trước tới nay.

Sản lượng từ vụ mùa 2025-2026 của Việt Nam sẽ đạt khoảng 31 triệu bao, tăng 10,71% so với niên vụ 2024/2025 hiện tại.

Thị trường cà phê dự báo sẽ hạ nhiệt vào khoảng cuối năm, song chưa chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

Vòng đàm phán thuế quan mới nhất liên quan đến cà phê, tập trung vào Brazil, quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới và Hoa Kỳ, quốc gia tiêu thụ lớn nhất, vẫn là trọng tâm chính do áp lực từ mức thuế 50% đối với nguyên liệu thô từ Brazil. Brazil xuất khẩu ước tính 8 triệu bao cà phê mỗi năm vào thị trường Hoa Kỳ.

Hoạt động giao dịch tại Việt Nam diễn ra chậm trong tuần qua do nguồn cung thấp vào cuối vụ và nhu cầu yếu, trong khi giá cà phê tại Indonesia giảm do điều kiện thời tiết tại các vùng trồng cà phê được cải thiện.

Vụ mùa mới của Việt Nam sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 10, nhưng hạt cà phê vụ mới sẽ chỉ đến với thị trường thế giới vào cuối tháng 11. Nguồn cung đang cạn kiệt và hầu như không có giao dịch nào. Nhiều nhà cung cấp phải chuyển sang Brazil hoặc Indonesia để mua hạt cà phê nếu họ cần hoàn thành hợp đồng.