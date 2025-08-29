Giá cà phê giảm trở lại, thị trường vẫn sôi động

Giá cà phê hôm nay 29/8

Ngày 29/8, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 5.008 USD/tấn, quay đầu giảm 0,97% (49 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,44% (70 USD/tấn), đạt 4.808 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng giảm 1,54% (6,05 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 387,75 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 2,02% (7,8 US cent/pound), đạt 377,5 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 121.700 – 122.500 đồng/kg, giảm 1.300 - 1.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 122.300 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 122.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 121.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 122.500 đồng/kg.

Báo cáo từ công ty nghiên cứu và tư vấn thị trường nông sản Brazil Safras & Mercado cho biết vụ thu hoạch cà phê niên vụ 2025-2026 của Brazil đã hoàn thành 94% tính đến ngày 6/8, cao hơn mức 92% cùng kỳ năm ngoái

Theo ICO, trong tháng 6, xuất khẩu cà phê toàn cầu đạt 11,7 triệu bao, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng đầu niên vụ 2024-2025, xuất khẩu đạt 104,1 triệu bao, giảm nhẹ 0,2% so với 104,3 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2023-2024.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tháng 7 giảm chủ yếu do tiến độ thu hoạch vượt kỳ vọng tại Brazil - quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Tính đến cuối tháng 7, Brazil đã hoàn tất thu hoạch khoảng 84% diện tích vụ mùa 2025–2026, cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Trong ngắn hạn, nhiều khả năng giá cà phê tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc vào diễn biến xuất khẩu của Brazil, Việt Nam và chính sách tiền tệ từ các nền kinh tế lớn. Đây sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến diễn biến giá cà phê toàn cầu trong thời gian tới, đặc biệt tháng 8 và quý III.

Sản lượng cà phê niên vụ 2025 - 2026 của Việt Nam có thể đạt 31 triệu bao (quy đổi cà phê nhân xanh) do nông dân mở rộng sản xuất nhờ giá cà phê tăng cao. Trong đó, sản lượng Robusta ước đạt 30 triệu bao, còn Arabica đạt khoảng 1 triệu bao.

Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt gần 1,06 triệu tấn, với kim ngạch thu về cao kỷ lục 6 tỷ USD, tăng 7,4% về lượng và tăng tới 64,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024. Con số này đã vượt xa mức 5,6 tỷ USD của cả năm 2024.

Những ngày cuối tháng 7, giá cà phê Robusta tại thị trường nội diễn biến trái chiều với giá thế giới do nguồn cung trong nước khan hiếm, trong khi nhu cầu mua phục vụ xuất khẩu vẫn ở mức cao.