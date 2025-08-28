Giá cà phê tiếp tục tăng, vụ thu hoạch từ tháng 10 dự báo tiếp tục được mùa, được giá

Giá cà phê hôm nay 28/8

Phiên giao dịch ngày 28/8, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đứng ở mức 5.057 USD/tấn, tăng mạnh 3,5% (171 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 4,01% (188 USD/tấn), đạt 4.878 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng trở lại 2,54% (9,75 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, lên mức 393,8 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,49% (13 US cent/pound), đạt 385,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 123.200 – 123.800 đồng/kg, tăng 1.400 - 1.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 123.700 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 123.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 123.200 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 123.800 đồng/kg.

Những ngày giữa tháng 8/2025, giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh do thời tiết bất lợi, chi phí sản xuất tăng và nguy cơ Hoa Kỳ áp thuế 50% đối với cà phê Brazil.

Giá cà phê Robusta tăng mạnh lên mức cao nhất trong 2 tháng qua do thời tiết bất lợi tại các vùng trồng trọng điểm ở Brazil gây lo ngại đến sản lượng niên vụ mới, cùng với việc đẩy mạnh mua vào của các nhà đầu tư và thông tin xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 7/2025 giảm mạnh.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe), xuất khẩu cà phê xanh của Brazil trong tháng 7/2025 giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,4 triệu bao. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica giảm 21%, xuất khẩu cà phê Robusta giảm tới 49%. Đồng thời, biến đổi khí hậu toàn cầu vẫn là rủi ro dài hạn, khi hạn hán, mưa bất thường và sương giá tại các vùng sản xuất chủ chốt ở Nam Mỹ và Đông Nam Á chưa có dấu hiệu ổn định, làm gia tăng lo ngại thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Thị trường còn chịu ảnh hưởng từ nguy cơ Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu tới 50% đối với cà phê từ Brazil. Dù chưa chính thức áp dụng, chính sách này nếu xảy ra sẽ làm tăng chi phí đối với thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, buộc các nhà rang xay phải dự trữ nguyên liệu hoặc tìm nguồn thay thế.

Ngoài ra, đồng USD suy yếu, chi phí logistics và chi phí sản xuất tăng đã đẩy giá cà phê tăng. Với những yếu tố này, dự báo giá cà phê trong ngắn hạn vẫn neo ở mức cao.

Ở trong nước, thời tiết tại Tây Nguyên từ đầu năm đến nay thuận lợi cho sinh trưởng của cây cà phê. Các vườn cà phê hiện đa phần ghi nhận phát triển tốt, ít sâu bệnh, nếu chăm sóc đúng kỹ thuật thì sản lượng sẽ tăng hơn năm ngoái. Vụ thu hoạch sẽ bắt đầu từ tháng 10 tới với dự báo tiếp tục được mùa, được giá.

Cà phê Việt có lợi thế, trước khi lệnh cấm phá rừng của EU có hiệu lực vào cuối năm nay đối với các công ty lớn, nhiều tập đoàn, nhà nhập khẩu khu vực này có khả năng sẽ tăng cường nhập khẩu để bảo đảm nguồn cung.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) thông tin, xuất khẩu cà phê 15 ngày đầu tháng 8 đạt 41.745 tấn với kim ngạch gần 225 triệu USD. Như vậy, khối lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục sụt giảm.

Tính đến ngày 26/8/2025, lượng tồn kho cà phê Robusta đạt 66.110 tấn, mức thấp nhất trong một tháng và giảm so với 70.120 tấn vào cuối tháng 7/2025. Lượng cà phê Arabica tồn kho do ICE theo dõi cũng giảm xuống mức thấp nhất trong 1,25 năm là 716.578 bao.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Uganda, xuất khẩu cà phê của nước này trong tháng 7/2025 đã tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ vào vụ thu hoạch bội thu ở hầu hết các vùng trồng. Quốc gia Đông Phi này là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất châu Phi, tiếp theo là Ethiopia, và chủ yếu canh tác giống cà phê Robusta. Doanh thu từ cây trồng này là một nguồn ngoại tệ quan trọng. Lượng cà phê xuất khẩu trong tháng trước đạt 997.105 bao (loại 60kg), so với 821.593 bao cùng kỳ năm trước.