Giá cà phê trong nước hôm nay dứt đà tăng, triển vọng giá vẫn lạc quan trong dài hạn

Giá cà phê hôm nay 26/8

Phiên giao dịch ngày 26/8, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn giao dịch New York giảm 0,18% (0,7 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 389,95 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 0,15% (0,55 US cent/pound), đạt 377,75 US cent/pound.

Sàn London không giao dịch do thị trường tại Anh nghỉ lễ ngân hàng. Đóng cửa tuần trước, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đứng ở mức 4.866 USD/tấn - mức cao nhất 3 tháng; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 đạt 4.650 USD/tấn.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 121.500 – 122.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 122.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 121.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 121.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 122.000 đồng/kg.

Cà phê hiện không chỉ là mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, mà còn là một trong những yếu tố tác động lớn đến thu nhập của hàng triệu hộ nông dân. Vì vậy, những biến động trong từng phiên giao dịch đều được theo dõi sát sao, vừa mang tính tham khảo cho người sản xuất, vừa là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, xuất khẩu cà phê đạt đỉnh vào tháng 3, sau đó giảm dần, cho thấy doanh nghiệp đã tranh thủ bán hàng khi giá tốt. So với cùng kỳ năm 2024, lượng cà phê xuất khẩu tháng 7 vẫn tăng 33,1% và trị giá tăng 45,8%.

Đồng USD tăng giá trở lại sau khi lao dốc mạnh vào tuần trước bởi những phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, vốn đã làm gia tăng kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Hãng môi giới StoneX hôm thứ Hai cũng đã hạ dự báo sản lượng Arabica của Brazil niên vụ 2025/26 xuống còn 36,5 triệu bao (loại 60kg), giảm 18,4% so với vụ 2024/25. StoneX cho biết, niên vụ 2024/25 cũng ghi nhận sản lượng Arabica không đạt kỳ vọng, chỉ đạt 44,7 triệu bao, thấp hơn so với dự báo trước đó. Trước đó, StoneX từng ước tính sản lượng arabica 2025/26 có thể đạt 38,7 triệu bao.

Về dài hạn, triển vọng giá cà phê vẫn lạc quan, nhờ nhu cầu tiêu thụ toàn cầu tăng trưởng ổn định, cùng sự hạn chế từ phía cung. Tuy nhiên, yếu tố thời tiết, chính sách tiền tệ toàn cầu và biến động tỷ giá vẫn là những nhân tố có thể ảnh hưởng mạnh đến thị trường.

Thị trường nội địa vẫn trong trạng thái khan hiếm nguồn cung khi ở giai đoạn cuối vụ, giúp giá duy trì ở mức cao. Đà tăng giá mạnh của thị trường quốc tế càng củng cố xu hướng tích cực cho giá nội địa; tuy nhiên, cần theo dõi sát các biến số như tồn kho, chính sách thuế và diễn biến thời tiết đối với cà phê Brazil.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 560 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 7 tháng đầu năm lên 3,6 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, chủ yếu nhờ giá cà phê thế giới tăng cao.

Để tận dụng cơ hội từ giá cao và mở rộng dư địa xuất khẩu, giới chuyên gia cho rằng ngành cà phê Việt Nam cần tập trung vào giải pháp then chốt là đầu tư công nghệ chế biến sâu, xây dựng thương hiệu quốc gia được định vị trên thị trường quốc tế. Bên cạnh châu Âu và Mỹ, các thị trường mới nổi như Trung Đông, Nam Á, Đông Âu đang có nhu cầu tăng cao là cơ hội để cà phê chế biến Việt Nam mở rộng kênh phân phối.

Lo ngại về thời tiết đối với mùa vụ cà phê Brazil vẫn còn, sau khi nhiệt độ lạnh trong vài tuần qua đe dọa sự phát triển của vụ mùa tiếp theo. Điều kiện thời tiết đã cải thiện trong tuần này, nhưng sự đảo chiều sang nhiệt độ tăng cao có thể ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê cho niên vụ tới.

Giá Robusta và Arabica duy trì đà tăng mạnh, khi các nhà rang xay tìm cách đảm bảo nguồn cung thay thế sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với nhập khẩu từ Brazil – nhà sản xuất hàng đầu thế giới.