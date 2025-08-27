Giá cà phê tăng lên, các nhà rang xay Mỹ đang tránh cà phê Brazil, giá còn bất ổn

Giá cà phê hôm nay 27/8

Ngày 27/8, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đứng ở mức 4.886 USD/tấn, tăng nhẹ 0,41% (20 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 0,88% (40 USD/tấn), đạt 4.690 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tiếp tục giảm 1,51% (5,9 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 384,05 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,44% (5,45 US cent/pound), đạt 372,3 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 121.700 – 122.300 đồng/kg, tăng 200 - 300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 122.300 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 122.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 121.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 122.300 đồng/kg.

Với Việt Nam – quốc gia xuất khẩu Robusta hàng đầu thế giới – đây là thời điểm để tận dụng lợi thế, song cũng cần thận trọng trước những biến động khó lường trên thị trường toàn cầu.

Đáng chú ý là trong khi Arabica thường dẫn dắt xu hướng chung của thị trường, thì thời gian gần đây Robusta lại thể hiện sức bật mạnh mẽ. Giới phân tích nhận định nhu cầu tiêu thụ Robusta gia tăng do người dùng chuyển dịch từ Arabica sang sản phẩm có giá rẻ hơn, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.

Cooxupé là Hợp tác xã cà phê lớn nhất và cũng là nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất của Brazil. Áp lực từ vụ thu hoạch tại Brazil cũng đè nặng lên giá Arabica sau khi Cooxupé thông báo tính đến ngày 22/8 các thành viên của họ đã hoàn thành 91,3% vụ thu hoạch, tăng so với mức 86,1% của tuần trước, nhưng thấp hơn mức 95,4% được báo cáo cùng kỳ năm ngoái.

Công ty tư vấn Safras & Mercado cho biết, vụ thu hoạch cà phê Brazil niên vụ 2025/26 đã hoàn tất 99% tính đến ngày 20/8, cao hơn mức 98% cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo chi tiết cho thấy, 100% vụ thu hoạch Robusta và 98% vụ thu hoạch Arabica đã được hoàn tất.

Trong báo cáo mới nhất, StoneX dự báo sản lượng Arabica niên vụ 2025/26 của Brazil sẽ giảm 18,4%, xuống còn 36,5 triệu bao (loại 60kg). Ngược lại, vụ mùa conilon Robusta của Brazil, được tưới tiêu thường xuyên, có vẻ khả quan hơn.

Nguồn cung cà phê toàn cầu đang đối mặt tình trạng thiếu hụt sau nhiều năm sản xuất thâm hụt do thời tiết bất lợi tại các vùng trồng chủ chốt. Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang chật vật với những bất lợi về thời tiết, bao gồm sương giá, làm giảm quy mô vụ thu hoạch và trọng lượng hạt.

Trong một diễn biến khác, theo khảo sát của Bloomberg với các nhà môi giới, nhà xuất khẩu và nhà rang xay, cho biết những người mua cà phê nhân tại Mỹ đang tránh các hợp đồng mới với Brazil.

Thị trường cà phê Arabica toàn cầu đã tăng vọt trong tháng 8 với mức giá tăng hơn 30% trên sàn giao dịch ICE, chủ yếu là do việc Mỹ tăng thuế, người đứng đầu Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafe) cho biết.

Chủ tịch Cecafe cho biết trong một cuộc phỏng vấn, việc chính quyền Trump áp thuế 50% đối với cà phê Brazil kể từ ngày 6/8 đã khiến việc xuất khẩu sang Mỹ trở nên khó khăn và gây gián đoạn thị trường.

Việc tăng thuế đã tạo ra một môi trường bất ổn, đẩy giá cà phê toàn cầu tăng mạnh và có thể chưa đạt tới trần giá.



Năng suất mùa màng ở Brazil, quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, sẽ không sớm được cải thiện.



Do thuế quan, các nhà nhập khẩu đang chuyển sang các nguồn cung khác như Trung Mỹ và Colombia, nhưng phải đối mặt với mức giá cộng thêm, cao hơn so với hợp đồng kỳ hạn trên sàn ICE.

Sự bất ổn này đã thu hút các quỹ đầu tư tham gia, khiến thị trường trở nên thuận lợi cho hoạt động đầu cơ.

