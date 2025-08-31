Giá cà phê trong nước có tuần giảm, dù giá thế giới tiếp tục tăng cao

Giá cà phê hôm nay 31/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 5.001 USD/tấn, tăng 5,1% (243 USD/tấn) so với tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,5% (165 USD/tấn), lên mức 4.815 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,6% (6,2 US cent/pound) so với tuần trước, lên mức 396,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 2,1% (7,8 US cent/pound), đạt 386,1 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 121.700 – 122.600 đồng/kg, giảm 1.400 – 1.800 đồng/kg so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 122.400 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 122.100 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 121.700 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 122.600 đồng/kg.

Giá cà phê tuần qua được hỗ trợ bởi hoạt động mua mang tính đầu cơ trong bối cảnh tồn kho trên sàn giảm, khi các nhà rang xay Mỹ gấp rút tìm nguồn cung sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil. Các dự báo nguồn cung giảm tại Brazil cũng góp phần đẩy giá tăng trong tuần.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 8/2025 do chịu tác động từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ áp lên cà phê Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, và tồn kho trên các sàn kỳ hạn giảm.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/8/2025, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 11/2025 tăng mạnh lần lượt 51,9% và 49,7% so với ngày 01/8/2025, lên mức 5.057 USD/tấn và 4.878 USD/tấn.

Nguồn cung thắt chặt là yếu tố chính thúc đẩy giá cà phê trên sàn giao dịch London. Tính đến ngày 26/8/2025, lượng cà phê Robusta lưu kho tại London chỉ còn 66.110 tấn, thấp nhất trong vòng một tháng. Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn tại ICE giảm xuống 716.578 bao, mức thấp nhất hơn một năm.

Tại Brazil, sản xuất cà phê Arabica tiếp tục gặp khó do thời tiết bất lợi. Theo dự báo của StoneX (Tổ chức môi giới tài chính và phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu), sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2025/26 có thể giảm tới 18,4%.

Nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 38,6% và 38,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 393,8 Uscent/lb và 385,3 Usent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 34,2% và 34,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 496,65 Uscent/lb và 474,9 Uscent/lb.

Cuối tháng 8/2025, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm trước vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng và chi phí sản xuất, vận chuyển tăng. Trong thời gian tới, giá cà phê vẫn được kỳ vọng giữ xu hướng tăng, nhưng mức tăng sẽ chậm lại khi mùa thu hoạch bước vào cao điểm. Ngoài ra, thị trường còn phụ thuộc nhiều vào cung - cầu trên thế giới và sự biến động của giới đầu cơ.