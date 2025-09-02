Giá cà phê quay đầu giảm, một đợt điều chỉnh ngắn hạn là điều có thể dự đoán

Giá cà phê hôm nay 2/9

Giá cà phê Robusta trên sàn London quay đầu giảm mạnh 174 USD/tấn, trong khi sàn New York hôm nay đóng cửa nghỉ lễ.

Ngày 2/9, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đạt 4.827 USD/tấn, giảm mạnh 3,48% (174 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 cũng giảm đến 3,88% (187 USD/tấn), xuống còn 4.628 USD/tấn.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đứng ở mức 120.500 – 121.500 đồng/kg, giảm 1.200 - 1.300 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 121.300 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 121.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 120.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 121.500 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới tăng mạnh trong những ngày cuối tháng 8/2025 do chịu tác động từ chính sách thuế mới của Hoa Kỳ áp lên cà phê Brazil, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, và tồn kho trên các sàn kỳ hạn giảm.

Trên sàn giao dịch London, ngày 28/8/2025, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 11/2025 tăng mạnh lần lượt 51,9% và 49,7% so với ngày 01/8/2025, lên mức 5.057 USD/tấn và 4.878 USD/tấn.

Nguồn cung thắt chặt là yếu tố chính thúc đẩy giá cà phê trên sàn giao dịch London. Tính đến ngày 26/8/2025, lượng cà phê Robusta lưu kho tại London chỉ còn 66.110 tấn, thấp nhất trong vòng một tháng. Trong khi đó, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn tại ICE giảm xuống 716.578 bao, mức thấp nhất hơn một năm.

Tại Brazil, sản xuất cà phê Arabica tiếp tục gặp khó do thời tiết bất lợi. Theo dự báo của StoneX (Tổ chức môi giới tài chính và phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu), sản lượng cà phê Arabica niên vụ 2025/26 có thể giảm tới 18,4%.

Nguồn cung hạn chế, chính sách thiếu ổn định và lực mua từ các quỹ đầu tư cao đã đẩy giá cà phê tăng. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn, cà phê Robusta của Việt Nam đang trở thành lựa chọn ưu tiên với cả nhà nhập khẩu và người tiêu dùng nhờ mức giá cạnh tranh.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 38,6% và 38,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 393,8 Uscent/lb và 385,3 Usent/lb.

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, ngày 28/8/2025, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 và tháng 12/2025 tăng lần lượt 34,2% và 34,8% so với ngày 01/8/2025, lên mức 496,65 Uscent/lb và 474,9 Uscent/lb.

Cuối tháng 8/2025, giá cà phê tại thị trường nội địa tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm trước vụ thu hoạch mới, trong khi nhu cầu mua hàng của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng và chi phí sản xuất, vận chuyển tăng. Trong thời gian tới, giá cà phê vẫn được kỳ vọng giữ xu hướng tăng, nhưng mức tăng sẽ chậm lại khi mùa thu hoạch bước vào cao điểm. Ngoài ra, thị trường còn phụ thuộc nhiều vào cung - cầu trên thế giới và sự biến động của giới đầu cơ. Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắc Lăk, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắc Nông vào ngày 28/8/2025 tăng từ 23.700 - 24.200 đồng/kg so với ngày 01/8/2025, dao động từ 123.200 – 123.800 đồng/kg (tùy từng khu vực khảo sát).

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 8/2025 đạt 41,7 nghìn tấn, trị giá 224,8 triệu USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với kỳ 1 tháng 8 năm 2024. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2025, xuất khẩu cà phê đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 6,24 tỷ USD, tăng 9,8% về lượng và tăng 11,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Những tháng cuối năm 2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ nhu cầu phục hồi mạnh ở các thị trường châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á, trong khi giá cà phê thế giới vẫn giữ ở mức cao. Tuy nhiên, ngành cà phê cũng sẽ đối diện thách thức từ biến động thời tiết, chi phí logistics và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Việc duy trì ổn định nguồn cung, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm được xem là chìa khóa để bảo đảm đà tăng trưởng bền vững trong cả năm 2025.