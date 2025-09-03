Giá tiêu phục hồi trên diện rộng, mở ra kỳ vọng tích cực cho người trồng

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (3/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 153.000 - 154.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 154.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 154.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 153.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 153.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 153.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (3/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia tăng với tiêu trắng, giảm với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil tăng, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.096 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.650 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.054 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tình hình thời tiết ở khu vực Tây Nguyên đang khá thuận lợi, giúp quá trình trổ hoa thuận lợi. Do đó, sản lượng của niên vụ 2025/26 có thể tăng khoảng 10% lên 190.000 - 193.000 tấn.

Tiêu Việt Nam kết thúc thu hoạch vào tháng 5/2025 và đa số các hộ nông dân có diện tích nhỏ lẻ đều đã bán ra do không có khả năng giữ hàng. Chỉ những hộ sản xuất với số lượng lớn, giàu có thì mới giữ hàng bán ra theo đợt. Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2025 đạt 71,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này từ đầu năm đến ngày 15/8/2025 lên mức 1,06 tỷ USD.

So với tuần trước, giá tiêu trong nước đang tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ nguồn cung nội địa khan hiếm khi nông dân có xu hướng găm hàng chờ giá, trong khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn được dự báo sẽ tăng trở lại trong quý IV. Sự ổn định của giá tiêu thế giới cũng góp phần củng cố đà tăng này, giúp thị trường nội địa duy trì sức hấp dẫn.

Thị trường hồ tiêu hiện đang bước vào một chu kỳ mới, nơi giá cả không còn ở mức thấp kéo dài như giai đoạn 2018 - 2021, mà đã thiết lập mặt bằng giá cao hơn nhờ cân bằng cung cầu. Với đặc thù là cây trồng lâu năm, phải mất ít nhất 2 - 3 năm để sản lượng phục hồi, các chuyên gia nhận định giá tiêu xuất khẩu nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao trong ngắn hạn.