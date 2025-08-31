Giá tiêu thế giới đồng loạt đi lên, riêng giá xuất khẩu của Việt Nam giữ nguyên





Giá tiêu hôm nay ở trong nước (31/8)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 151.000 - 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 152.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 152.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 151.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 151.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 151.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 151.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (31/8)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.216 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.028 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.

Giá hạt tiêu thế giới tuần cuối tháng 8/2025 tăng trở lại ở hầu hết các vùng trồng chính so với cuối tháng 7/2025, trừ Việt Nam.

Cụ thể: Giá hạt tiêu tại cảng Kuching của Malaysia tăng mạnh nhất. Giá hạt tiêu đen ngày 27/8/2025 tăng 700 USD/tấn so với ngày 27/7/2025, lên 9.600 USD/tấn; Giá hạt tiêu trắng tăng 1.050 USD/tấn, lên 12.800 USD/tấn.

Tại Brazil, giá hạt tiêu đen xuất khẩu ngày 27/8/2025 tăng 500 USD/tấn so với ngày 27/7/2025, lên mức 6.400 USD/tấn.

Tại Indonesia, giá hạt tiêu đen Lampung và giá hạt tiêu trắng Muntok ngày 27/8/2025 tăng lần lượt 126 USD/tấn và 118 USD/tấn so với ngày 27/7/2025, lên mức 7.262 USD/tấn và 10.093 USD/tấn.

Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, giá hạt tiêu đen ngày 27/8/2025 giảm 200 USD/tấn so với ngày 27/7/2025. Trong đó, giá hạt tiêu đen loại 500g/l giảm xuống mức 6.240 USD/tấn, giá tiêu đen loại 550g/l giảm xuống mức 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, giá hạt tiêu trắng ổn định ở mức 9.150 USD/tấn.

So với các thị trường khác, giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam hiện thấp hơn ở cả 2 chủng loại hạt tiêu đen và trắng, cho thấy hạt tiêu Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh nhờ sản lượng lớn, giá bán cạnh tranh, chất lượng được cải thiện và nguồn cung ổn định cho các thị trường lớn.

Cuối tháng 8/2025, giá hạt tiêu tại thị trường trong nước tăng mạnh so với tháng trước đó, tăng 11.000-12.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 145.000-150.000 đồng/ kg - vùng giá cao nhất từ đầu tháng 8 đến nay.

Cụ thể: Giá hạt tiêu ngày 28/8/2025 tại Đắk Nông (cũ) tăng mạnh nhất, tăng 12.000 đồng/kg so với ngày 28/7/2025, lên mức 150.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại Gia Lai (cũ) ngày 28/8/2025 tăng 11.600 đồng/kg so với ngày 28/7/2025, lên 147.600 đồng/kg.

Tại các địa phương như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai (cũ), giá hạt tiêu ngày 28/8/2025 đều tăng 11.000 đồng/kg so với ngày 28/7/2025, lên mức 148.000 đồng/kg.

Riêng tại Đắk Lắk (cũ), giá hạt tiêu ngày 28/8/2025 tăng thấp nhất, tăng 7.000 đồng/kg so với ngày 28/7/2025, lên mức 145.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu nội địa tăng lên cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu cũng như thị trường tiêu thụ nội địa ổn định. Mức tăng này phản ánh tình trạng thiếu hụt cục bộ trong ngắn hạn, nhất là khi một phần sản lượng đã được ký kết từ đầu năm.

Theo nhận định, giá tiêu trong nước có thể tiếp tục duy trì ở mức cao nếu nguồn cung hạn chế, đồng thời được hỗ trợ bởi sự gia tăng nhập khẩu từ các nước cho mùa lễ hội cuối năm. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng xuất khẩu, các doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kiểm dịch và truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe từ các thị trường cao cấp.

Nhìn chung, hạt tiêu Việt Nam đang có lợi thế kép: Giá tiêu nội địa tăng, xuất khẩu giữ vững nhịp độ, trong khi nhu cầu quốc tế vẫn ổn định. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hạt tiêu biến động mạnh. Tuy nhiên, để duy trì vị thế bền vững, ngành cần có chiến lược dài hạn về chế biến, xây dựng thương hiệu và đa dạng thị trường, thay vì chỉ dựa vào xuất khẩu thô. Trong ngắn hạn, xu hướng tăng giá được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ người trồng tiêu và tạo động lực mới cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong những tháng cuối năm 2025.