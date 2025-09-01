Giá tiêu tiếp tục tăng, Việt Nam là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất vào Mỹ trong nửa đầu năm

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (1/9)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 152.000 - 153.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 153.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 153.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 152.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 152.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 152.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 152.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (1/9)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và ổn định với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.150 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 7.216 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 10.028 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 12.900 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.240 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.370 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.150 USD/tấn.

Theo thống kê từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 44,4 nghìn tấn, trị giá 335,4 triệu USD, giảm 0,4% về lượng, nhưng tăng 55,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng tháng 6/2025, nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ đạt 9,18 nghìn tấn, trị giá 67,77 triệu USD, tăng 12,6% về lượng và tăng 70,8% về trị giá so với tháng 6/2024.

Giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ giảm tháng thứ 2 liên tiếp, đạt 7.380 USD/tấn vào tháng 6/2025, giảm 1,6% so với tháng 5/2025, nhưng tăng 51,7% so với tháng 6/2024. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ đạt 7.380 USD/tấn, tăng 56,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ có xu hướng giảm trong 2 tháng gần đây, nhưng so với cùng tháng năm 2024 giá hạt tiêu vẫn tăng mạnh.

Hoa Kỳ nhập khẩu hạt tiêu từ 50 thị trường trong 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất, chiếm 67,6% tổng lượng và 69,02% tổng trị giá nhập khẩu của Hoa Kỳ, giảm so với mức 76,46% về lượng và 74,8% về trị giá của 6 tháng đầu năm 2024. Nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 30,72 nghìn tấn, trị giá 231,5 triệu USD, giảm 12% về lượng, nhưng tăng 43,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, nếu như nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ từ Việt Nam giảm về lượng trong 6 tháng đầu năm 2025 thì nhập khẩu từ một số thị trường khác lại tăng mạnh như: Indonesia tăng 78,9%, Ấn Độ tăng 13,6%, Brazil tăng 19,6%, đặc biệt là Sri Lanka tăng 839,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Hoa Kỳ giảm nhập khẩu hạt tiêu từ Việt Nam, trong khi đẩy mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường khác như Indonesia, Ấn Độ, Brazil, Sri Lanka, cho thấy chiến lược đa dạng thị trường nhập khẩu của Hoa Kỳ ngày càng rõ ràng.