Công an tỉnh Sơn La: Thắm tình nơi biên giới

Clip: Thắm tình quân dân nơi phên dậu Tổ quốc

Nhằm chăm lo sức khoẻ cho bà con nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại đại bàn xã biên giới huyện Vân Hồ (Sơn La), giúp bà con nơi đây tiếp cận được với các dịch vụ y tế, tư vấn, giáo dục sức khoẻ để người dân phòng tránh các bệnh theo mùa… Thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng lượng CAND với nhân dân, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an tổ chức trương trình thiện nguyện, chăm sóc sức khoẻ cho bà con nghèo nơi biên giới của Tổ quốc.

Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an tổ chức trương trình thiện nguyện, chăm sóc sức khoẻ cho bà con nghèo nơi biên giới của Tổ quốc. Ảnh: ANTV Sơn La

Từ rất sớm tại hội trường UBND xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh sơn La bà con đã có mặt đông đủ và rất háo hức để được các Y, Bác sỹ Bệnh xá Công an tỉnh Sơn La thăm khám, tư vấn sức khoẻ, được nhận những phần quà tình nghĩa của đoàn công tác.

Bà Giàng Thị Mí ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vui vẻ chia sẻ: Điều kiện bà con chúng tôi ở đây còn khó khăn, việc đi khám bệnh thường xuyên, định kỳ là khó lắm. Nay được lực lượng Công an Sơn La xuống tận nơi thăm khám sức khoẻ thế này, chúng tôi vui lắm, cảm ơn các bác sĩ nhiều, cảm ơn Công an đã quan tâm tới bà con chúng tôi, chăm sóc sức khoẻ cho chúng tôi.

Hàng chăm người dân khu tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La được thăm khắm. Ảnh: ANTV Sơn La

Không khí tại khu vực khám bệnh tấp nập như ngày hội, số lượng người bệnh đông, nhưng các bác sĩ ai cũng nhiệt tình khám bệnh, tư vấn, hỏi bệnh cặn kẽ, khám cẩn thận và hướng dẫn kỹ lưỡng từng người bệnh cách uống thuốc, ăn uống, sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe… Sự tận tình, trách nhiệm của các y, bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh đã góp phần chăm lo sức khỏe người dân vùng cao, để lại những tình cảm tốt đẹp với đồng bào các dân tộc nơi đây.

Thiếu tá Võ Huy Đồng, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sơn La cho biết: Qua công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho bà con ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn nhằm giúp bà con phát hiện kịp thời những bệnh mình đang mắc phải để có hướng điều trị kịp thời. Đồng thời giúp bà con phòng, chánh những bệnh theo mùa, phát hiện bệnh lý sớm để điều trị kịp thời.

Sự tận tình, trách nhiệm của các y, bác sĩ Bệnh xá Công an tỉnh đã góp phần chăm lo sức khỏe người dân vùng cao. Ảnh: ANTV Sơn La

Trao gần 150 xuất quà cho người nghèo và các em học sinh nơi biên giới

Gần 150 xuất quà với tổng trị giá gần 60 triệu đồng (đó là những nhu yếu phẩm thiết yếu, những sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khoẻ, 25 bộ áo dài…) cũng đã được CBCS Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an trao tặng cho các hộ dân nghèo, cận nghèo của xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và các thầy cô giáo cùng em học sinh Tiểu học, THCS xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mong rằng sự quan tâm, chăm lo của CBCS lực lượng CAND sẽ đem đến cho bà con một mùa đông ấm áp, dồi dào sức khỏe.

Thiếu tá: Trương Thị Thu Trang – Chủ tịch HPN Thanh tra Bộ Công an cho biết: Với mục đích tăng cường quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Thanh tra BCA với Công an địa phương và nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, động viên nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào phong trào TDBVANTQ. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được đến khám, chữa bệnh và tặng những phần quà về bảo vệ, tăng cường sức khoẻ cho bà con xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Hi vọng những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn của chúng tôi sẽ góp 1 phần nhỏ vào việc chăm sóc sức khoẻ cho bà con ở nơi phên dậu của tổ quốc.

CBCS Phòng Hậu cần Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an trao gần 150 xuất quà với tổng trị giá gần 60 triệu đồng cho người nghèo và các em học sinh. Ảnh: ANTV Sơn La

Với mục tiêu "Chung tay vì cộng đồng", nhưng tấm lòng và sự nhiệt tình cũng như những việc làm ý nghĩa của cán bộ, y bác sĩ Phòng Hậu cần Công an tỉnh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Thanh tra Bộ Công an đã để lại trong lòng người dân nơi biên cương Tổ quốc những hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CAND, tô thắm tình đoàn kết quân dân gắn bó, xứng đáng là người chiến sĩ "CAND từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.