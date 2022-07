Công an Sơn La đồng hành cùng sĩ tử thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7. Trong điều kiện nắng mưa thất thường nơi vùng cao Sơn La, hình ảnh những chiến sỹ Công an Sơn La đồng hành tiếp sức cho các sĩ tử đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho tỉnh đoàn đề xuất với Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT tỉnh các phương án, thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra một cách an toàn, hiệu quả. Trước khi kỳ thi diễn ra 1 ngày, các đội hình đã thực hiện các hoạt động: phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm thi có mật độ giao thông cao; kêu gọi nguồn lực hỗ trợ cho chương trình; phát nước uống, dụng cụ học tập cho các thí sinh.



Trung úy Dương Hải Anh, Bí thư đoàn thanh niên Công an tỉnh Sơn La cho biết: Đoàn thanh niên đã huy động trên 700 cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức tại các điểm thi diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh. Hỗ trợ gần 3000 xuất ăn sáng, 14.000 chai nước, 8.400 hộp sữa, 1.400 bộ dụng cụ học tập cho các thí sinh với tổng trị giá gần 130 triệu đồng.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng 10 thùng sữa, 14 thùng nước và hỗ trợ 6 triệu đồng cho trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Công an Sơn La nỗ lực giúp sĩ tử thi tốt nghiệp THPT tốt nhất

Năm nay, toàn tỉnh Sơn La có gần 11.400 thí sinh dự thi tại 32 điểm ở 12 huyện, thành phố, với tổng số 509 phòng thi, 57 phòng chờ, 32 phòng thi dự phòng. Tại các điểm trường như trường THPT Chuyên Sơn La thì hình ảnh những chiến sỹ áo vàng cũng để lại những ấn tượng sâu đậm... Ngay từ sáng sớm, lực lượng CSGT đã có mặt để nắm tình hình, thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh học sinh dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo tình hình giao thông luôn thông thoáng, không làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển, dự thi của các thí sinh.

Đại úy Lường Văn Ngọc - Đội CSGT Công an thành phố Sơn La chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, chúng tôi đã tăng cường 100% cán bộ chiến sĩ đảm bảo trật tự ATGT. Mỗi điểm thi cùng với Công tác phân luồng, hướng dẫn giao thông, chúng tôi còn hỗ trợ thí sinh nước uống, khẩu trang, đưa thí sinh đến điểm thi nếu có phát sinh...

Lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện phân luồng, hướng dẫn điểm đưa đón sĩ tử. Ảnh: ANTV Sơn La

Có con tham gia kỳ thi năm nay Ông Hoàng Thanh Tùng - Trú tại tổ 10 Phường Quyết thắng cho biết: các cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an và lực lượng thanh niên tình nguyện làm việc hết sức trách nhiệm, sáng nay tôi đưa con đi thi thì xe tôi bị hỏng giữa đường, lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ đã giúp tôi đưa cháu đến điểm thi đúng giờ, tôi xin cảm ơn các đồng chí.

Cầm những suất cơm nóng hổi trong tay, em Lò Thị Kim Ngân, trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật và Du lịch tỉnh Sơn La vui mừng xúc động: Được đoàn thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ thêm cho chúng em có những bữa ăn đảm bảo như thế này sẽ là nguồn động lực giúp chúng em cố gắng làm bài thật tốt để đạt kết quả cao nhất.

: Đoàn thanh niên Công an huyện Bắc Yên hỗ trợ ăn sáng và nước uống cho các sĩ tử. Ảnh: ANTV Sơn La

Tuổi trẻ Công an Sơn La phối hợp cùng các đơn vị đồng hành cùng sĩ tử xuyên suốt kỳ thi THPT 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Với sự đồng hành của tuổi trẻ Công an Sơn La, các hoạt động tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên tỉnh Sơn La đã được triển khai kịp thời, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh, người nhà thí sinh trong suốt quá trình thi.