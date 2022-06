6 tháng đầu năm 2022, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm tại Sơn La chuyển biến rõ nét, trong đó phạm pháp hình sự giảm 23,93%, phạm tội về ma tuý sa lưới ...

Sơn La bắt giữ 729 vụ, 893 đối tượng phạm tội về ma túy trong 6 tháng đầu năm 2022

Công an và lực lượng chức năng Sơn La hoạt động hiệu quả

Ngày 30/6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã thông báo nhanh tình hình ANCT và TTATXH trong 6 tháng đầu năm 2022, nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực; góp phần tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.



6 tháng đầu năm 2022, công tác đấu tranh trấn áp tội phạm tại Sơn La chuyển biến rõ nét, trong đó phạm pháp hình sự giảm 23,93% (so với 6 tháng đầu năm 2021); phát hiện, xử lý 729 vụ, 893 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ gần 20 kg heroin; trên 400 nghìn viên MTTH: vận động, truy bắt 30 đối tượng truy nã.

Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Công an tỉnh đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Công an, của Tỉnh về toàn diện các mặt công tác Công an. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội. Công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm chuyển biến rõ nét, phạm pháp hình sự giảm 23,93% so với 6 tháng đầu năm 2021; phát hiện, xử lý 729 vụ, 893 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ: gần 20 kg heroin; trên 400 nghìn viên MTTH và một số tang vật liên quan; vận động, truy bắt 30 đối tượng truy nã.

6 tháng đầu năm 2022, công an Sơn La phát hiện, xử lý 729 vụ, 893 đối tượng phạm tội về ma túy. Ảnh: ANTV Sơn La

Vì một Sơn La bình yên và phát triển

Thụ lý, điều tra 1.077 vụ, 1.432 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Toàn tỉnh thu nhận 894.290 hồ sơ CCCD, 26.147 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử, thường xuyên cập nhật dữ liệu thông tin dân cư bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống". Tổ chức vận động nhân dân giao nộp, thu hồi 820 khẩu súng các loại; tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH của lực lượng Công an Sơn La giai đoạn 2020 – 2025"; chuẩn bị tốt điều kiện sẵn sàng đăng cai tổ chức Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ của Cụm thi số 1 - Bộ Công an vào đầu tháng 7/2022; tăng cường các giải pháp về đảm bảo TTATGT, giải quyết các bất hợp lý về tổ chức giao thông; điểm đen tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông; phát hiện, xử lý 7.473 trường hợp, với số tiền xử phạt là 2,5 tỷ đồng; tạm giữ 1.178 phương tiện.

Lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: ANTV Sơn La

Duy trì hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với Công an 09 tỉnh Bắc Lào trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, triển khai hiệu quả chủ trương của Bộ Công an Việt Nam giúp Bạn xây dựng 51 trụ sở làm việc của Công an các bản giáp biên giới giữa Sơn La với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. Ảnh: ANTV Sơn La

Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng Công an Sơn La trong 6 tháng đầu năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng bằng khen cho 01 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng cho 05 cá nhân.