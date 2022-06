Đối tượng Lò Văn Sơn, trú tại bản Huổi Pù, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La (Sơn La) bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Điều đáng nói là đối tượng vô cùng liều lĩnh, kháng cự quyết liệt khi bi lực lượng chức năng vây bắt.

Theo đó, vào hồi 11 giờ 30, ngày 26/6 Công an huyện Mường La phối hợp với Công an xã Mường Bú, Công an xã Chiềng Hoa phát hiện, bắt quả tang Lò Văn Sơn (SN 1995), trú tại Bản Huổi Pù, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Tang vật thu giữ 01 gói khoảng 30 gram heroin và 08 viên ma túy tổng hợp.



Đối tượng Lò Văn Sơn tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Khi bị lực lượng chức năng vây bắt, Lò Văn Sơn chống trả quyết liệt, trèo lên mái nhà để nhảy xuống tìm đường tẩu thoát. Mặc dù gặp sự kháng cự quyết liệt của đối tượng Sơn, bằng sự mưu trí, dũng cảm, tổ công tác đã khống chế đối tượng, thu giữ tang vật.

Tang vật bị thu giữ tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTV Sơn La

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.