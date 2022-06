Cùng với việc tổ chức ôn tập vào thời gian chính khóa, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sơn La đã phân công giáo viên bộ môn tăng cường ôn luyện, củng cố kiến thức cho học sinh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp.

Clip: Đẩy mạnh ôn luyện cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Học sinh vùng cao Sơn La tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT

Năm học 2021-2022, Trường THPT Tô Hiệu, TP. Sơn La (Sơn La) có 517 học sinh lớp 12, kết thúc các đợt kiểm tra, khảo sát lực học, nhà trường đã rà soát phân hóa và tổ chức ôn tập; trong đó đặc biệt chú ý đến những học sinh học lực yếu. Ngoài lịch ôn chính khóa, nhà trường tổ chức phụ đạo thêm vào buổi chiều cho học sinh yếu. Phối hợp với phụ huynh quản lý học sinh; chỉ đạo giáo viên chuẩn bị nội dung, kiến thức phù hợp với đối tượng học sinh, phấn đấu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT.



Em Hoàng Thị Thu Trang, lớp 12A7, Trường THPT Tô Hiệu, Sơn La chia sẻ: Em đang ôn luyện văn, tập trung vào các bài ký sự, các đề minh họa năm nay đa số vào các bài văn ký. Ngoài ra, chúng em cũng ôn luyện các tác phẩm văn thơ khác.

Sơn La đẩy mạnh ôn luyện cho học sinh trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, Trường THPT Tô Hiệu, Sơn La cho biết: Cùng với tổ chức ôn thi miễn phí cho học sinh học lực yếu, nhà trường đặc biệt quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn. Ban giám hiệu nhà trường đã nắm bắt và phối hợp với các bậc phụ huynh quản lý học sinh trong thời gian học ở nhà; phân công giáo viên động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn về cơ sở vật chất, giúp các em vững tâm ôn tập để tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao.

"Sau khi có đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo chúng tôi đã tiến hành khai thác đề thi để có bộ đề thi ôn luyện cho các em học sinh bám sát nhất với bộ câu hỏi. Đặc biệt, nhà trường quan tâm đến việc ôn luyện cho các em học sinh có học lực yếu kém hơn, với mong muốn tất cả các em học sinh năm bắt được đầy đủ các kiến thức để bước vào một kỳ thi tốt nghiệp thành công", cô Vân Anh nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ảnh: Văn Ngọc

Còn tại Trường THCS và THPT Nguyễn Du có 196 học sinh khối 12, trong đó tổ hợp khoa học xã hội 186 học sinh; tổ hợp khoa học tự nhiên 10 học sinh. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lên kế hoạch ôn luyện cho các em học sinh, trong đó tập trung phân hóa học sinh, phân công giáo viên có nhiều kinh nghiệm phụ đạo cho các em có học lực trung bình, yếu từ ngay sau khi kiểm tra học kỳ I. Các giáo viên của trường đã nắm được lực học của từng em, phát hiện những kiến thức bị hổng, từ đó có biện pháp ôn luyện phù hợp. Nhà trường cũng thường xuyên thông báo về tình hình học tập của học sinh cho phụ huynh để phối hợp quản lý và củng cố thêm kiến thức cho các em.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Trường THCS và THPT Nguyễn Du, thành phố Sơn La cho biết: Với mục tiêu, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay sẽ cao hơn năm trước. Để hoàn thành mục tiêu đó, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch giảng dạy từng bộ môn bảo đảm thời gian hoàn thành chương trình theo quy định. Đồng thời, triển khai việc ôn tập các môn thi tốt nghiệp phù hợp với nguyện vọng và học lực của các em học sinh. Đồng thời, nhà trường đã định hướng cho học sinh lựa chọn tổ hợp môn thi tốt nghiệp phù hợp để các em có sự chuẩn bị và chủ động trong ôn tập các môn thi.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm học, các trường học đã tận dụng tối đa thời gian ngoài giờ dạy học chính khóa để ôn tập kiến thức cho học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

"Trong quá trình ôn tập, thông qua việc thi khảo sát đánh giá năng lực học sinh ở từng bộ môn, giáo viên xây dựng chương trình ôn tập phù hợp, chú trọng đến việc truyền đạt cho học sinh kỹ năng làm bài, cấu trúc bài thi để các em củng cố, tổng hợp lại kiến thức. Đặc biệt, dựa vào đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT, nhà trường xác định mức độ khó của đề để bổ sung nội dung ôn tập phù hợp cho học sinh. Ngoài những tiết ôn tập tại lớp, nhà trường còn chỉ đạo giáo viên hướng dẫn học sinh tự ôn tập thông qua tài liệu, các bài giảng trực tuyến", cô giáo Hiền nói.

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài trong suốt hơn 2 năm qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học ở tất cả cấp học, bậc học. Để đảm bảo cho kỳ thi quan trọng của khối lớp 12, hiện các cơ sở giáo dục cấp THPT trên địa bàn thành phố đã tập trung xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch dạy học, ôn tập đối với lớp 12 đảm bảo chất lượng giáo dục, đáp ứng Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022.

Ngoài việc ôn luyện trên lớp, các em học sinh cũng chủ động ôn thi tại nhà. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La nhiều giải pháp giúp các em học sinh ôn thi tốt nghiệp THPT hiệu quả

PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La thông tin: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 11.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 7 - 8/7/2022 (ngày 9/7/2022 là ngày thi dự phòng). Phát huy kết quả đạt được năm 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo đang tập trung chỉ đạo các trường THPT tăng cường ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12, trong đó, đặc biệt quan tâm công tác phụ đạo cho học sinh có học lực yếu, giúp các em tự tin bước vào kỳ thi.

Trường THPT Tô Hiệu, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La họp triển khai kế hoạch ôn thi tốt tốt nghiệp THPT cho các em học sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Để các em học sinh vững vàng bước vào kỳ thi đạt được kết quả tốt nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đề nghị các trường rà soát, đánh giá toàn diện tiến độ và kết quả thực hiện trương trình, nội dung dạy học đối với các lớp 12. Có giải pháp linh hoạt phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả và hoàn thành chương trình năm học đúng tiến độ để đảm bảo cho học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT trong tháng 7. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương phân loại học sinh lớp 12 theo năng lực để đối chiếu với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng của các môn thi tốt nghiệp THPT. Xác định cụ thể về khả năng, mức độ kết quả đạt được của từng học sinh lớp 12 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Các cơ sở giáo dục đang tăng tốc ôn luyện thi tốt nghiệp THPT cho học sinh khối 12, trong đó tập trung xoay quanh đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2022 của Bộ GD-ĐT đã ban hành. Ảnh: Văn Ngọc

Chủ động thực hiện thi thử ở các môn học và cấp trường, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kỳ thi thử cấp tỉnh; phân tích kỹ kết quả thi thử để điều chỉnh nội dung, phương pháp ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh để đạt kết quả dạy học của giáo viên và học tập của học sinh tốt hơn. Thông báo kết quả thi thử đến từng học sinh để giúp các em khắc phục, nâng cao kết quả học tập, đồng thời thông báo đến cha mẹ học sinh để phối hợp, hỗ trợ nhà trường, giáo viên, học sinh nâng cao hiệu quả dạy học, ôn tập của học sinh lớp 12.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La chỉ đạo các nhà trường đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Văn Ngọc

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cũng chỉ đạo các nhà trường bảo quản đề thi, bài thi đều có tủ lưu trữ và được lắp camera giám sát. Đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục các huyện, thành phố xây dựng phương án bảo vệ kỳ thi, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các điểm thi trên địa bàn. Bảo đảm điều kiện sinh hoạt ăn, ở và đi lại cho các cán bộ làm thi, thí sinh dự thi, có phương án dự phòng về địa điểm tổ chức thi. Các phương án về điện, y tế, giao thông cũng đã được triển khai sẵn sàng; thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh phương tiện đi lại, nước uống, sẵn sàng đưa thí sinh đến điểm thi khi xảy ra mưa, bão.